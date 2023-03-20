Talat Atilla: İktidarda Şimşek yarılması! Müge Anlı, Kaplan, Gökçe ve Yalçın'a teklif var! Hande Fırat!

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Konfüçyüs'ün "Zaman, paraya benzer, lüzumsuz harcanmadıkça, daima yeter." sözü yüzünden artık Konfüçyüs'ün filozofluğundan bile şüpheleniyorum!

Zaman kimseye yetmiyor.

Çılgın bir akarsu gibi çağlaya çağlaya akıyor.

Seçime 54 gün var.

Zaman daraldı.

İki ittifak da nihayet sahaya indi.

Muhalefet görünürde bir miktar önde olsa, seçime iki aydan az kalsa, yumurta kapıya dayansa da...

Cumhurbaşkanı Yardımcıları kimler olmalı, iki görev aynı anda olur mu konusunu tartışıyorlar!

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN