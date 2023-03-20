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Talat Atilla: İktidarda Şimşek yarılması! Müge Anlı, Kaplan, Gökçe ve Yalçın'a teklif var! Hande Fırat!

Türktime Gazetesi yazarı Talat Atilla, "İktidarda Şimşek yarılması! Müge Anlı, Kaplan, Gökçe ve Yalçın'a teklif var! Hande Fırat!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Talat Atilla'nın yazısı:

Konfüçyüs'ün "Zaman, paraya benzer, lüzumsuz harcanmadıkça, daima yeter." sözü yüzünden artık Konfüçyüs'ün filozofluğundan bile şüpheleniyorum!

Zaman kimseye yetmiyor.

Çılgın bir akarsu gibi çağlaya çağlaya akıyor.

Seçime 54 gün var.

Zaman daraldı.

İki ittifak da nihayet sahaya indi.

Muhalefet görünürde bir miktar önde olsa, seçime iki aydan az kalsa, yumurta kapıya dayansa da...

Cumhurbaşkanı Yardımcıları kimler olmalı, iki görev aynı anda olur mu konusunu tartışıyorlar!

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Talat Atilla
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