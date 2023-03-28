Taha Akyol: Müslümanların yolsuzluk sorunu

İşte Taha Akyol'un yazısı:

Müslümanların yolsuzluk sorunu, kökeninde ‘Müslümanların hukuk sorunu’dur. Yolsuzluk dediğimiz, siyasi otorite eliyle haksız kazanç elde edilmesidir, İslam’dan önce ve sonra bütün toplumda görülmüştür, görülmektedir.

‘Müslümanların sorunu’ diye özel olarak ele almamın sebebi, çok yoğun dini referanslarla, hatta “ahiretimizi kurtarma” söylemiyle oy isteyen ve özel hayatlarında da samimiyetle dindar olan kişilerin iktidarında, son yılda yolsuzlukların zirve yapmasıdır.

Bazen düşünürüm, Tayyip Erdoğan, kamu ihalelerini şeffaf rekabetle liyakati olana vermek yerine “bizden” birine vermenin yolsuzluk olduğunu kabul ediyor mudur? Yoksa bunun “davaya hizmet” olduğunu mu düşünüyordur?

Davutoğlu’nun hazırladığı yoksuzlukla mücadele paketine “il, ilçe başkanı bulamazsın” diyerek karşı çıkmıştı! (8 Ocak 2015)

Nasıl düşürdüğü belli.

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