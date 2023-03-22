Şebnem Bursalı: Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto!

İşte Şebnem Bursalı'nın yazısı:

Büyük Atatürk, "Askeri zaferleri iktisadi zaferle taçlandırma" hedefini genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne koyduğunda ortada ne ilan edilmiş Cumhuriyet vardı ne de bağımsızlığımızı garanti altına alan Lozan Antlaşması imzalanmıştı. Bu hedef, öyle sağlam bir hedefti ki, üzerinden bir asır geçtiği hâlde bile ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam ediyor, ettiriliyor.

Bu konu hem yerelde hem genelde tartışma konusu yapıldı ama belediye geri adım atmadı. Nihayetinde geride bıraktığımız hafta sonu İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Millet İttifakı ortaklarını ağırladı. Tüm tepkilere rağmen toplantıyı üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kongresinde ne konuşulanlar ne ortaya konulan program ve tespitler tek satır da olsa öne çıkmadı. Böylesine önemli bir kongrenin, böylesi içi boşaltılmış bir siyasi şova dönüştürülmesi, ilk başta İzmir halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı koca bir ayıptır.

Bundan 15 yıl önce...

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