Salih Tuna: ‘Affet bizi Muharrem’

İşte Salih Tuna'nın yazısı:

Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Mustafa Sarıgül, CHP'li sosyolojinin gözünde adeta efsaneleşmişti.

Her görüşten, her sınıftan, her meşrepten yurdum insanıyla kolaylıkla irtibat kuruyor, hemen herkese dokunuyordu.

Efsane zamanla İstanbul'a sığmaz oldu; dağa taşa "Çare Sarıgül" yazıldı.

Çok geçmeden de İstanbul sermayesi başta olmak üzere günümüz muhalefetini konsolide eden bilumum güçler, Mustafa Sarıgül-Kemal Kılıçdaroğlu buluşmasının lansman çalışmasına başladı.

Unutmuş olamazsınız: Günlerce bu buluşma konuşulmuştu. Hatta bunların anlı şanlı bir profesörü vardı; birinin Mustafa'sını, diğerinin Kemal'iyle yan yana getirip, "Mucizevi bir buluşma bu: Bakın bakın Mustafa Kemal oldular, geliyorlar!.." diye kaptırıp gitmişti.

Ama sonuç itibarıyla olmamış, bu buluşmadan iktidar çıkmamıştı.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN