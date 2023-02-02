Mahmut Övür: Babacan neyi deşifre etti?

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Millet İttifakı'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni üzerine son birkaç günde çok şey söylendi. Övgü düzenler de oldu, eleştirenler de. Ama hiçbiri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın söylediği kadar etkili olmadı. Babacan hem sevincini saklamadı hem de hazırlayanlardan biri olarak çarpıcı gerçeği özetledi:

"Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek..."

Biraz çekingen bir biçimde "Batılılar ne istiyorsa Millet İttifakı onu yaptı" diyenleri, "Yeni mandacılık mutabakatı" diye yorumlayanları rahatlatan bir tespitti bu.

Ayrıntılarına girmiyorum ama Başkan Erdoğan da bu itirafı doğal olarak şöyle yorumladı:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayii projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar.

Hatta içlerinden birisi...

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