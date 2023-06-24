Mahmut Övür: Akşener’in, ‘CHP vesayeti’yle savaşı

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Son seçimde sadece CHP değil, 6'lı Masa partileri, tehdit dili kullanan HDP, TİP, Zafer Partisi ve "kurtarıcı" rolüne giren iki belediye başkanı da dâhil birlikteliğe destek veren bütün güçler yenildi.

Yenilgi doğal olarak her partinin ve her gücün içinde derin bir hesaplaşmaya yol açtı. Bu açıdan topun ağzındaki ilk parti CHP ise ikincisi de İyi Parti'ydi. İyi Parti, bu riski önceden görerek seçim sonrası kongresini yapma kararı vermiş ve bugün o kongresini yapıyor. Bu arada birkaç istifa yaşandı, parti içinde Ethem Baykal gibi sert eleştiriler yapanlar oldu, ama liderlik değişimine ilişkin bir işaret görülmedi.

Öyle bir siyasi aktör de yoktu. Bu yüzden kongre sert tartışmalara, hatta sürpriz kopuşlara yol açsa da sonuç değişmeyecek ve büyük ihtimalle İyi Parti yoluna Meral...

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