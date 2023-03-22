Latif Şimşek: CHP HDP'ye neler vaat etti ve sopanın ucundaki havuç

POPÜLER YAZILAR
ABDULKADİR SELVİ Fatih Erbakan neden ittifak yapmadı Hürriyet Gazetesi FEHMİ KORU AK Parti kendi oyun planının kendisine karşı kullanıldığının farkında değil.. Sürprizlere hazır olalım… Fehmi Koru YILDIRAY OĞUR Tarikat, cemaat ve pide… Karar Gazetesi ABDULLAH AĞAR Çemelka’da havada çarpışmak! TV100 ERTUĞRUL ÖZKÖK Günün sürprizi! FETÖ'nün maklubesi yarın kimin iftar menüsüne giriyor? İnternethaber BARIŞ PEHLİVAN AKP’de aday rahatsızlığı Cumhuriyet Gazetesi ALİ KARAHASANOĞLU Terlik de değil, tuvalet terliği! Yeni Akit Gazetesi