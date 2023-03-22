Latif Şimşek: CHP HDP'ye neler vaat etti ve sopanın ucundaki havuç

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ABD Türkiye’ye parasını ödediği Fantom uçaklarını vermedi.

2021 Nisan’ında ABD, Türkiye’yi F-35 Savaş Uçağı Programı'ndan çıkardı. Türkiye bu uçakların da parasını ödemişti. Gerekçe, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini almasıydı. Oysa Türkiye, ABD’den Patriot Füzeleri istemiş ama vermemişlerdi.

Amerika Türkiye’yi terbiye ediyordu.

“Sen kimsin ki bana sormadan Kıbrıs’a çıkabiliyorsun...”

“Sen kimsin bana sormadan S-400’leri alabiliyorsun...”

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