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Kimse Yavuz Ağıralioğlu gibi olamadı! Baktı olmadı “tak diye istifa etti!" Erdoğan Aktaş yazdı

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş bu hafta 'Kimse "bir Yavuz Ağıralioğlu gibi net" olamadı' başlıklı yazısında seçim mağlubiyeti sonrası CHP ve İYİ Parti'nin karşılıklı suçlamaları devam ederken dikkat çeken bir noktayı köşesine taşıdı.

Kimse Yavuz Ağıralioğlu gibi olamadı! Baktı olmadı “tak diye istifa etti!" Erdoğan Aktaş yazdı

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP ve İYİ Parti birbirine girmiş drumda. Karşılıklı atışmaların havada uçuştuğu şu günlerde dikkat çeken bir yazı Erdoğan Aktaş'tan geldi. Aktaş, aylar öncesinden krizi görüp istifa eden eski İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun gösterdiği net tavrı diğerlerinin gösteremediğini yazdı.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığını, fakat engelleyemediğini, seçim sürecinde çok şeye katlandığını, zehir içtiğini söyledi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığına aday olan Özgür Özel, diğer partilerin toplam 39 adayına CHP listelerinde yer verildiğini duyunca kulaklarına inanamamadığını belirtti. 

Özel ayrıca Sadullah Ergin ismini Ankara adayları arasında görünce “İnşallah isim benzerliğidir” diyerek içinden dua ettiğini de söyledi.

"Baktı olmadı “tak" diye istifa etti"

"Son günlerde pek açıklama yapmasa da seçim öncesi bir isim vardı; Yavuz Ağıralioğlu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Görüşlerine katılırsınız ya da katılmazsınız. Bu önemli değil. İYİ Parti milletvekiliydi. Partinin en parlak isimlerinden biriydi. Parti tabanında bir karşılığı vardı. Fakat başta Kılıçdaroğlu’nun adaylığı olmak üzere bazı konulara karşı çıktı, düşüncelerini açık açık söyledi. Partisini eleştirdi. Yetmedi, sesini yükseltti. Baktı olmadı “tak diye istifa etti.”

Şimdi bakıldığında görülüyor ki hiçbiri bir Yavuz Ağıralioğlu tavrı takınamamış. Bu durumu anlatan çok güzel bir atasözümüz var: Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var.

Zamanında tartıp, ortaya çıkan sonucu yine zamanında değerlendirip, vaktinde tavır takınmazsanız, “Ben hata yapmadım. Bütün hataları onlar yaptı. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım” demeye hakkınız yok. Hayır yani bu konuyu da tarihe bir not düşelim. Malum, bizim siyasi tarihimiz hep tekerrürlerden ibaret."

Erdoğan Aktaş yazısının devamı için >>> 

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