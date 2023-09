İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ersan Şen mi? Polemik gücü yüksek saatli bir bomba

Ahmet Hakan bu haftaki yazısında yaklaşan yerel seçimsürecinde adaylıklar konusu tartışılırken bomba gibi bir iddiada bulundu. Hakan, 'Ersan Şen'in İYİ Parti'nin İstanbul adayı olur mu?' sorusunu kaleme aldı.

Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçtiğimiz günler de televizyon kanalı kurmaya hazırlanan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile ilgili dikkat çeken bir yazı geldi. Şen'in cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Akşener'in Altılı Masa'yı terk ettiği dönem cumhurbaşkanı adayı olabilirim demiş kendisine teklif dahi gelmişti lakin Akşener'in masaya geri dönmesiyle hayalleri suya düşmüştü.

Ersan Şen İYİ Parti İstanbul adayı olur mu

Cerbezeli bir adam Ersan Şen.

Hitabeti kuvvetli. Hiddeti samimi.

Bazen polemik gücü yüksek saatli bir bomba olabiliyor. An gelip patlayacak cinsten.

Eleştirildiği tek bir husus var Ersan Şen’in:

Her konuda bir fikrinin olması.

Ama çok da üzerinde durmaya değecek bir eleştiri değil bu.

Sorarım size: Türkiye’de her konuda bir fikri olmayan kaç kişi var ki?

Bir ekran şöhreti haline gelmiş durumda Ersan Şen.

O kadar değer veriyor ki az kalsın...

Meral Akşener de değer veriyor kendisine.

O kadar değer veriyor ki az kalsın İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı yapacaktı.

Ersan Şen de boş durmuyor.

Kendisine bir televizyon kanalı kuruyormuş. Kişisel tanıtımı için pahalı oyuncaklarla oynuyor yani.

Tüm konuklar fena halde beğendi

Tarafsız Bölge’nin görünmez kahramanı Onur, “Ersan Şen, İYİ Parti’nin İstanbul adayı olamaz mı? Bu konu tartışmaya değer bir konu değil mi” diye sordu.

Kendisine cevabım şu oldu:

“Değer ki hem de nasıl değer.”

Ve geçen akşam tartıştık bu konuyu programda kısa bir süre. Konuklarımızın tamamı fena halde akla yatkın buldu bu ihtimali.

