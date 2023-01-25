GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

İsmet Özçelik: İmamoğlu kılıcı çekti mi?

Aydınlık Gazetesi Yazarı İsmet Özçelik, "İmamoğlu kılıcı çekti mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Seçim tarihi netleşti.

Altılı Masa’da bahane kalmadı.

Aday belirleme zamanı.

Baskılar hızla artıyor.

Masa’daki partilerde de sabırsızlık başladı.

“Artık konuşup bitirelim” sesleri yükseliyor.

Ama işler çok kolay gözükmüyor.

KÜÇÜKLER
Masa fokur fokur kaynıyor.

Masa’nın 4 küçüğü…

Gelecekleri konusunda gerginler.

Ne kadar kontenjan alacaklar?

Umduklarını bulabilecekler mi?

Gelen bilgilere bakılırsa durum biraz karışık.

İYİ Parti pek yanaşmıyor.

CHP’de fırtına koptu kopacak.

“Parti oyları başkalarına peşkeş çekilemez.

Herkese hak ettiği kadar.

Kimseyi şımartmayalım

Yarın ne yapacakları belli değil.

Başımıza bela etmeyelim” deniyor.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İsmet Özçelik
ÇOK OKUNAN HABERLER
Bülent Orakoğlu: İmamoğlu’ndan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması üzerine sosyal medyada skandal açıklamalar? Bülent Orakoğlu: İmamoğlu’ndan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması üzerine sosyal medyada skandal açıklamalar?
Latif Şimşek: Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu güçlü bir lider olabilir mi? Latif Şimşek: Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu güçlü bir lider olabilir mi?
Tamer Korkmaz: “Sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delinsin!” Tamer Korkmaz: “Sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delinsin!”
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday Abdulkadir Selvi: İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday
Nedim Şener: Üçlü mutabakatı aşan provokasyon Nedim Şener: Üçlü mutabakatı aşan provokasyon
Melih Altınok: Aytun Bey yine bütün oyunu bozdu! Melih Altınok: Aytun Bey yine bütün oyunu bozdu!
SON HABERLER
İsmet Özçelik: İmamoğlu kılıcı çekti mi? İsmet Özçelik: İmamoğlu kılıcı çekti mi?
Latif Şimşek: Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu güçlü bir lider olabilir mi? Latif Şimşek: Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu güçlü bir lider olabilir mi?
Tamer Korkmaz: “Sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delinsin!” Tamer Korkmaz: “Sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delinsin!”
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday Abdulkadir Selvi: İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday
Melih Altınok: Aytun Bey yine bütün oyunu bozdu! Melih Altınok: Aytun Bey yine bütün oyunu bozdu!
Ali Karahasanoğlu: 24 Ocak’ın ölümleri! Ali Karahasanoğlu: 24 Ocak’ın ölümleri!
Nedim Şener: Üçlü mutabakatı aşan provokasyon Nedim Şener: Üçlü mutabakatı aşan provokasyon
Bülent Orakoğlu: İmamoğlu’ndan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması üzerine sosyal medyada skandal açıklamalar? Bülent Orakoğlu: İmamoğlu’ndan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması üzerine sosyal medyada skandal açıklamalar?