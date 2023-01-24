Fuat Uğur: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar nasıl hayal kırıklığı yarattı?

İşte Fuat Uğur'un yazısı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ağır eleştirilerde bulunmasını bir sportif faaliyet gibi izliyorum son zamanlarda.

O kadar çok sık yaşanıyor ki bu.

Kemal Bey'in yoğun salvolarının arkasında Bakan Hulusi Akar’ın yarattığı derin hayal kırıklığının etkisi olduğunu düşünüyorum ben.

Sebebini anlatacağım ama şu son olaya değinmeden geçmeyelim.

Kılıçdaroğlu, Bakan Akar ile ilgili günlük spor aktivitesine geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kuvvet komutanlarını da dâhil etti.

Malum, iki hafta önce CHP Genel Başkanı’nın bir zamanlar diline doladığı ünlü Tank Palet Fabrikası’nın ürettiği altı adet fırtına obüsünün teslim töreni nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen ortak toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da davetli olarak katılıp konuşma yapmıştı.

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