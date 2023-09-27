Emekliye hakaret etmeyi bırakın! Bir emekçiye asalak muamelesi yapmak... Gaffar Yakınca yazdı

Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, 'Haksız değil, otuz yıllık birikiminin karşılığını isteyen bir emekçiye asalak muamelesi yapmaya kalkmak için utanmaz arlanmaz olmak lazım.' ifadelerini kullandığı yazısında emeklilere karşı gösterilen bakış açısını eleştirdi.

Yakınca, 'Emeklileri topluma yük oluyormuş gibi göstermek için “emekli başına düşen çalışan sayısı” diye bir kriter uyduruldu. O zaman tüm liberal tayfa bu argümana bayılmıştı. SGK’nın başındaki Kemal Kılıçdaroğlu bile sabah akşam benzer şeyleri tekrar ediyordu! Bu kafa hala yaşıyor. ' sözleriyle sistemi eleştirdi. İşte Yakınca'nın yazısının bazı bölümü:

EMEKÇİYE ASALAK MUMAMELESİ YAPMAK...

Haksız değil, otuz yıllık birikiminin karşılığını isteyen bir emekçiye asalak muamelesi yapmaya kalkmak için utanmaz arlanmaz olmak lazım.

İnsanlar 60-65 yaşında kadar çalışıyor, Türkiye’de ortalama yaşam süresi 73 yıl. Yani emekli olduktan sonra aşağı yukarı bir on yıl maaş alıyorlar. Otuz yıl, kırk yıl boyunca her ay düzenli olarak ödenen bir para karşılığında hepi topu 10 yıl maaş alacaklar. Ama ortalıkta gezen yarım ekonomistler, kara cahil zangoçlar bu ödenen primleri görmüyor “sadaka veriyoruz” demeye getiriyor. Bir insan kırk yıl boyunca o parayı hangi bankaya yatırsa servet sahibi olur, bunu hesaba katmak işlerine gelmiyor.

Sonuçta bugün hala emekliler 7.500-10.000 lira aralığında bir yoksulluğa mahkum edilmiş durumda. Kimse tabloya mazeret üretmeye kalkmasın. Kimse emeklilere hakaret etmeye de kalkmasın. Emeklilerin maaşları acilen insanca yaşama uygun bir düzeye getirilmek zorunda. Ve daha önemlisi, herkes bu insanların haysiyetine, şerefine saygı duymak zorunda.

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