Çakma Atatürkçü Ayşenur'un suçu ne? Kendi patronu bile dayanamamış olmalı ki... Gaffar Yakınca yazdı

Ankara'da 'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısıyla ilgili Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşenur Arslan'dan teröristleri masum gösteren skandal sözler ortalığı karıştırdı. RTÜK, Halk TV ve Arslan için inceleme başlatmıştı.

Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca köşe yazısında Medya Mahallesi programına son verilen Ayşenur Arslan ile ilgili, 'Kendisinin terör sevdasını “HDP’nin silahlı gücü var, CHP’nin niye yok.” diye zırvaladığı zamanlardan beri biliyoruz. Son icraatı PKK’nın Ankara’daki eylemine mazeretler üretip, topluma fitne sokmak.' ifadelerini kullandı. İşte Yakınca'nın yazısının bazı bölümleri:

TUTUP KAPININ ÖNÜNE KOYDU

Bu kadarına kendi patronu bile dayanamamış olmalı ki Ayşenur’u kulağından tutup kapının önüne koydu. Ancak, anlaşılan o ki devletimiz bu konuda Halk TV’nin patronu kadar hassas değil. Hanımefendiyi adliye bir iki saat misafir edip uğurladılar. Kahramanlar gibi çıktı, bir kamyon laf kalabalığı ile basın açıklaması yaptı. “Allah’tan yanına bando mızıka vermemişler.” dedirtti.

AYŞENUR'UN SUÇU NE?

İnsan sormadan edemiyor, aynı durumda sıradan bir yurttaş olsaydı ne olurdu acaba? Daha beterini diyeyim, teröre mesafeli, vatansever bir gazeteci aynı duruma düşse nasıl muamele edilirdi acaba? Dedik ya, devletimiz, hukuk sistemimiz bunlara karşı maşallah pek hoşgörülü! Zaten Ayşenur’un suçu ne dememin sebebi de bu. Teröristlerin TBMM’ye saldırı düzenlemeye kalktığı günün ertesinde, TBMM önünde açıklama yapan PKK uzantıları “Türk halkı daha çok bedel ödeyecek.” diyebiliyor. Kim bu insanlar dersiniz?

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İşte Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerinin tam metni

Ayşenur Arslan'ın Halk TV yayınındaki skandal sözlerinin tamamı şöyle:

- Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış.

- Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki: düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz.

- Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde' dimi?! Nedir yani..