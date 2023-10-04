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Bu bir sahtekarlık değil mi? Hocamız, “Türkler pis, Suriyeliler mis kokuyor” mu dedi? Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Krahasanoğlu bu hafta 'Hocamız, “Türkler pis, Suriyeliler mis kokuyor” mu dedi?' başlıklı yazısında gündemde çok tartışılan Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Cami’nde vaaz veren Seyfullah Akyiğit hocanın o sözlerini kaleme aldı.

Geçtiğimiz günlerde Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Cami’nde vaaz veren Seyfullah Akyiğit'in, Hatay’daki depremin ardından kendisine aktarılan bir tanıklığı cemaate anlattığı görüntüleri sosyal medyada tartışma söz konusu olmuştu. 

Bu hafta Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu özellikle medyada tartışma söz konusu ıolan bu konuşmayı yazısında kaleme aldı. 'İsmail Saymaz’ın ilkesizliğini ben tekrarlamayacağım..'diyen Karahasanoğlu 'Sadece hatırlatma yapmayalım, somut örnekleri de verelim.. Onların ahlaksızlığını gösteren örnek, Konya’da Tahir Büyükkörükçü Camii’nde Seyfullah Akyiğit hocanın vaazının aktarımı ile ilgili..' deyip olayın özetini anlattı. İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri: 

LAİKÇİLERİN YAPTIĞI GİBİ 

Hocamız, laikçilerin yaptığı gibi, “Başörtülülere devlette görev verilmeyecek” söyleminin “başörtülü” yerine “başı açık” kelimesini koyarak, laikçilerin yaptığının tam zıt kelimesi ile, ama aynı nefret dili ile bir konuşma yapmamış.

PEYGAMBER SEVGİSİNE DAVET

“Gericilerle kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz”in karşı söylemi olarak “gerici” yerine “laikçi” kelimesini koyarak, nihayetinde onların nefret söylemi gibi bir bakış açısı ile, ama tam ters cenahtan bir anlatımda da bulunmamış.. Müslümanı, Müslüman olmayanını.. Her ırktan insanı.. Her ülkeden vatandaşı.. Bir örnek olayla, Hz. Peygamber sevgisine davet etmiş..

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>

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