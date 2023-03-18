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Barış Doster: Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Doster, "Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Barış Doster'in yazısı:

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. Kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle, hürmetle, minnetle anıyoruz. Çanakkale’de tarih sahnesine çıkan, Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü, ölümsüzlüğünü, dehasını, cesaretini, kararlılığını her gün, her dakika, her saniye daha çok kavrıyoruz. 


Peki, biz bugün, Çanakkale’yle özdeş olan, Çanakkale’de tarih yazan, Çanakkale’nin simgelediği değerlerin ne kadar farkındayız? O değerleri ne kadar sahipleniyoruz? Çanakkale’deki kahramanlık, yiğitlik, cesaret, özveri, adanmışlık, erdem, vatan sevgisi, namus, ahlak, günümüzde ne anlama geliyor.  

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Barış Doster
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