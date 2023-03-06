Ali Karahasanoğlu: Reklam arasında Cumhurbaşkanı adayı görüşmesi!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Gazetelerin hem en çok gelir getiren, hem de okurla sıkı ilişki içinde olduğu sayfaları, “seri ilan” şeklinde dizayn edilen, küçük küçük ilanların yer aldığı bölümlerdir.

Başlıkların bir kısmı “Eleman aranıyor” şeklinde.

Bir kısmı, “kiralık yer aranıyor” şeklinde.

“Satılık daire”den, “Satılık dükkan”a, “Satılık çok temiz araba”ya, hatta “Satılık fabrika”, “Satılık makina”ya varıncaya kadar..

İlanlar..

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