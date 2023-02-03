Ali Karahasanoğlu: “Ortak çalışma” değil, “Davayı satma” kültürü!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

“Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti” diyen megalomanı ciddiye alıp, yazı konusu yaptığım için, sizlerden özür diliyorum..

Ama biz söylemezsek, siz söylemezseniz..

Bu adamların megalomanlıkları devam edecek..

Evet, seçim akşamı havaları sönecektir ama..

Şimdiden cevaplarını vermek de, bizim görevimiz olmalı..

Kimbilir, belki uyanırlar..

“Biz ne yapıyoruz” diyerek, kendilerine gelirler..

Ahmet Davutoğlu’ndan bahsediyoruz..

Ali Babacan’dan bahsediyoruz..

Her ikisi de, megalomanlığı zirveye taşımışlar. AK Parti’nin tüm başarılarının, kendi eserleri olduğunu iddia ediyorlar..

Ama bugün dahi onların da “Başarı” olarak niteledikleri AK Parti’nin ilk yıllarını, “İflas, ülkenin satılmışlığı” olarak niteleyen CHP’ye vagon olmaları gerçekten ibret verici..

Öyle ki..

Kendi içlerinde de bir çelişkiler yumağı var..

Kökten CHP’lilere sorarsanız, AK Parti’nin 2002 yılında iktidara geldiği tarih dahil, hepsi ülkenin batış yılları..

2007’de cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği için AK Parti’den kopan Abdüllatif Şener’e sorarsanız, 2007’ye kadarki AK Parti dönemi başarılı, sonrası başarısız..

Ali Babacan’a sorarsanız (bakanlık dönemi 2015’e kadar devam etse de), AK Parti 2013’e kadar başarılı, sonrasında başarısız..

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