Ali Karahasanoğlu: Hayrola Paçacı, niye istifa ettin ki?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bu görevinden istifa etmiş.

Ayrıca Kurumsal İlişkiler görevi de varmış. Ordan da istifa etmiş.

Ama İyi Parti’de siyaset yapmaya devam ediyor..

Ben de bu tablo karşısında, şaşıp kalıyorum..

İyi Parti’nin internet sitesinde, Cihan Paçacı’nın hemen yanı başına, LGBTİ destekçisi/PKK lehine açıklamaları bilinen Bahadır Erdem’in fotoğrafını koymuşlar, Paçacı rahatsız olmamış. Görevine devam etmiş.

Onun yanına MHP’den gelen bir bayan, ama sonrasına tam laikçi bir isim, A. Kamil Erozan’ı koymuşlar..

Cihan Paçacı istifa etmemiş..

Geçtiğimiz aylarda, meydan okumuş, “Bizim olduğumuz masada HDP olamaz” demiş..

Ama Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu katıldığı İyi Parti Diyarbakır İl Kongresinde, bırakın HDP ile masaya oturmayı, işlerin çok daha ötelere götürüldüğünü ifşa edercesine, “Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslamaksa biz varız” demiş..

“Sen ne diyon, Meral bacı!.. Silahlara kim veda edecek? PKK mı, Devlet mi? Kan dökmeye kim tövbe edecek?- Devlet kan mı döküyor ki, tövbe etsin? PKK’nın tövbesinden bahsediyorsan, bunu nereden duydun, çözüm sürecine yıllarca karşı çıkan bizlere söylemeden, niye dillendirdin” itirazında bulunup, görevlerinden istifa etmemiş..

Altılı masada ortaklık yaptığı CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, istifasına götüren konuşmasının içinde, Kılıçdaroğlu için halka sorduklarını, “Dürüst” denildiğini kabul ediyor.. “Tecrübeli” denildiğini kabul ediyor.. Ama yine de sokakta Kemal beye itiraz olduğunu, onun için de İP olarak kendilerinin de Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz ettiklerini söylüyor..

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