Ali Karahasanoğlu: Atatürk dedi ki: “Ya politika, ya ordu”

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bu ülkede, Kenan Evren karşısında hazır ol duran Çevik Bir’in cezaevinden çıkması için kim uğraş veriyor?

CHP..

“Emredersiniz” diyen Çetin Doğan’ı tahliye ettirmeye çalışan kim?

CHP..

“Emrinizdeyiz” diyen Erol Özkasnak’ın özgür olmasını isteyen kim?

CHP..

Evet, 28 Şubat’tan mahkum olanların hepsini sayın..

Bila istisna hepsi, 12 Eylül darbesinde, Kenan Evren’in emrinde idiler.. Hepsi, o darbeyşe şu veya bu rütbedeki asker olarak katıldılar..

“Kenan Evren komutanımız yapmıştı.. Biz de yapabiliriz” diyerek, 28 Şubat darbesine imza attılar..

Tayyip Erdoğan’ın sayesinde bağımsızlaşan yargıda mahkum oldular..

Şimdi cezaevinden çıkarmak için, CHP’liler harıl harıl çalışıyorlar..

Ama CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kenan Evren karşıtı bir siyasetçi imiş gibi, Tayyip Erdoğan’a hitap ederek, “Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz.”

Oysa Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “12 Eylül anayasasını değiştirseniz bile, darbe suçu zamanaşımına uğradı, Evren’e artık dava açılamaz” diyerek, yargılamasını önlemeye çalıştığı o darbecinin bizzat kendisini de, yargılatan ve mahkum ettiren de, ancak ceza kesinleşmeden ölüp cezaevine girmekten kurtulan Kenan Evren’i en azından kamuoyu vicdanında mahkum ettiren de, Tayyip Erdoğan..

Ne yaman çelişki, görüyor musunuz?

Evren’i yargılanması için anayasa değişikliği yapıp, referandumla bunu onaylatan ve sonrasında yargılatan Erdoğan..

Evren’in ceza almayacağını, yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu..

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