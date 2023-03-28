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Ali Karahasanoğlu: “Asıl sen neden burada değilsin?”

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "“Asıl sen neden burada değilsin?”" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı imiş..

Adı Ömer Faruk Yazıcı..

Der ki Yazıcı: “Bize ‘neden oradasınız’ diye soran kardeşim, asıl sen neden burada değilsin? 20 yıllık günahlara ortak olmak için mi?”

“20 yıllık günah” ha?

Siz iyi misiniz, kafayı mı yediniz?

...

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Ali Karahasanoğlu
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