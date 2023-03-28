Ali Karahasanoğlu: “Asıl sen neden burada değilsin?”

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı imiş..

Adı Ömer Faruk Yazıcı..

Der ki Yazıcı: “Bize ‘neden oradasınız’ diye soran kardeşim, asıl sen neden burada değilsin? 20 yıllık günahlara ortak olmak için mi?”

“20 yıllık günah” ha?

Siz iyi misiniz, kafayı mı yediniz?

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