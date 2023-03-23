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Ali Karahasanoğlu: Alın işte, PKK ile İP birlikte aynı kumar masasında!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Alın işte, PKK ile İP birlikte aynı kumar masasında!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Kimse bize “Yalan söylüyorsun” demesin..

Kimse bizim algı ürettiğimizi iddia etmesin..

Fotoğraf net.. İyi Parti’nin 14 Mayıs 2023 için müstakil olarak bir cumhurbaşkanı adayı yok..

HDP’nin de müstakil cumhurbaşkanı adayı yok.. Ya ne var? İyi Parti de.. HDP de.. 

“Biz aday çıkarmıyoruz.. Biz CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak destekliyoruz” diyorlar..

YAZININ DEVAMI 

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Ali Karahasanoğlu
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