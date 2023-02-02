Akif Beki: Bir değil iki değil Sayın Diyanet!

İşte Akif Beki'nin yazısı:

Camiye siyaset fitnesi sokulduğu, öyle alalecele yalanlamalarla kapatılacak konu değil. Hele Diyanet'in henüz aydınlatmadığı geçmiş partizanlık örnekleri dikkate alınınca hiç değil.

Gelecek Partili Kâni Torun, Ankara Yenimahalle'deki Mevlana Camii'nde kızının vefatının 40. günü için hatim duası okutmak istemişti. Diyanet, bir açıklamayla müftülüğün izin vermediği bilgisini yalanladı.

Yani cenaze sahibinin siyasi kimliği anlaşıldığında birbiri ardınca bahaneler sıralanmamış. Önce kurumlara verilmediği söylenmemiş. 'Ne kurumu' denince bu kez caminin altındaki ikram salonunun tadilata girdiği bahanesine geçilmemiş. Tadilat başladıysa niye imamın bilmediği sorgulanınca da 'henüz girmediği, gireceği' öne sürülmemiş.

Hatta Diyanet'in demesine bakılırsa...

Müftülük, ikram için salonun müsait olmadığını ama camide yapabileceklerini bildirmiş. Yardımcı olmuş, alternatif öneri sunmuş.

Oysa karşı taraf, önerilerine geri bile dönmemiş.

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