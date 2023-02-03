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Ahmet Taşgetiren: Adayda zorlanılıyor

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, "Adayda zorlanılıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ahmet Taşgetiren'in yazısı:

Seçim sürecinin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayında kilitlendiği bir gerçek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil tüm Cumhur İttifakı’nın bile muhalefetin muhtemel adayını dört gözle beklediği açık. Bu durumda Millet İttifakı paydaşlarının “liderler dahil” kendi adaylarına yoğunlaşmaları normal değil mi?

Peki liderler, seçecekleri Cumhurbaşkanı’nın nasıl bir yönetim sergileyeceğini belirlemiş durumda mı?

Yol haritasını belirlemekten söz etmiyorum sadece. Yol haritasını belirlersiniz ama, sonunda siyaset yapılacağına göre nasıl bir siyasi profil çizeceği konusunda bir uzlaşmaya varıldı mı, diye soruyorum.

Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı mı olsun, ya da şu an sayın Kılıçdaroğlu muhtemel aday gibi göründüğüne, kendisi öyle davrandığına ya da mesela CHP onu vazgeçilmez Cumhurbaşkanı adayı gibi gördüğüne göre, sayın Kılıçdaroğlu’nun şu andaki iş tutma tarzı yarının Adayının da bu profilde olmasının benimsendiği anlamına mı geliyor?

Bu soruyu sormam, böyle bir Aday profiline eleştirel yaklaştığımı gösteriyor sanırım. Ben, Erdoğan türü bir profile karşı olduğumu da yazıp duruyorum. Neden? Çünkü bu tür...

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Ahmet Taşgetiren
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