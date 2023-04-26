Ziraat Bankası müşterilerine akaryakıt indirimi! Yapan 75 TL indirim kazanıyor!

Akaryakıt fiyatlarında Ramazan Bayramı ile beraber indirimler meydana gelmeye başladı. Ancak yine de araç sürücüleri depo doldururken maliyeti fazla oluyor. Ziraat Bankası’nın oluşturduğu kampanya ile depo fullemek isteyen vatandaşlar büyük bir kar sağlamış oluyor.



Akaryakıt fiyatlarının hala yüksek olması sebebiyle vatandaşların depoları doldururken zorlandığı biliniyor. Bunun içinse Ziraat Bankası kendi müşterilerine özel bir kampanya hazırladık ve benzin, motorin, LPG ile depolarını dolduracak müşterilerine 75 TL kazanma fırsatı sundu. Kampanya kısa bir süre geçerli olacağı için kaçırmamakta yarar var. İşte akaryakıt indirimi kazanma fırsatına dair ayrıntılar...



ZİRAAT BANKASI’NDAN AKARYAKIT İNDİRİMİ



Ziraat Bankası hazırladığı akaryakıt indirimi kampanyası ile müşterilerinin rahatlıkla depolarını doldurmalarını sağlıyor. Ramazan Bayramı’nda gelen indirimlerle beraber vatandaşlar biraz olsun rahatlayarak depoları doldurmuştu. Şimdiyse Ziraat Bankası’nın sunduğu kampanya ile depoları doldurma fırsatı geldi. Bu kampanyadan yararlanmak içinse müşterilerin katılım sağlaması gerekiyor.



AKARYAKIT DOLUMLARINI ZİRAAT BANKALILAR İNDİRİMLİ YAPIYOR



Tam 75 TL’ye varan akaryakıt indirimi kampanyasını Ziraat Bankası müşterileri için 15 Mayıs 2023 tarihine kadar sürdürüyor. Bunun için anlaşmalı olunan istasyonlardan yararlanılacak. Bankkart ile POS üzerinden yapılan harcamalar kazandıracak. 250 TL üstündeki dördüncü harcamalardan 75 TL Bankkart Lira hemen hesaplara tanımlanacak.



Tek seferde yapılan harcamalar ile kazanılan 75 TL Bankkart Lira ile sonraki akaryakıt alışverişlerinde müşteriler büyük indirim almış olacak. Bankkart, Bankkart Genç, Başak ve Business kullanan tüm müşteriler 75 TL akaryakıt indirimi fırsatından faydalanabilecek. Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından tek seferlik olarak 250 TL ve üstünde harcama kısmına dikkat ederek Bankkart Lira’ları kazanabilirsiniz.