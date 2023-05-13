Zamlı emekli ve memur maaşları açıklandı! Kimse bugün beklemiyordu

Emekli ve memur maaşlarına zam son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emekli ve memur zammı ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Temmuz ayında yapılacak olan ara zam için 4 aylık veri kesinleşti. Maaş zammı öyle bir rekora çıkacak ki emekli ve memur için bayram havası esecek. Peki, emekli ve memura ne kadar zam geliyor? Temmuz'da zamlı maaşlar ne kadar olacak? Emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri haberimize…

Memurlar heyecanla yapılacak zam oranlarını beklerken o oranlar sonunda belli oldu. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar oluyor? Tüm detaylar haberimizde.

Emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında vatandaşlar Temmuz ayında memura ve emekliye yapılacak ara zamları merakla araştırıyor. Peki zam oranları ne kadar oldu? En düşük maaşlar ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAAŞ ZAMLARI NETLEŞİYOR

Ocak ayında yüzde 6.95, Şubat ayında yüzde 3.15, Mart ayında yüzde 2.29 olarak belirlenen enflasyon Nisan ayı için yüzde 2.39 olarak açıklandı. Senelik olarak 16 ayın en düşük enflasyon seviyesine ulaşıldı ve toplam yüzde 43.68 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon Nisan ayı için yüzde 45.48, Mart ayında yüzde 47.36 olarak açıklanmıştı. Üretici fiyatları senelik olarak yüzde 52.11 artış gösterdi ve aylık olarak yüzde 0.8 artmış oldu. Nisan ayı verileri kapsamında SGK ve Bağ Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15.21, memur ve memur emeklisi için yüzde 13.08 olarak belirlendi. Aynı zamanda Memur Sen Genel Kurulu'nda Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre 7 bin 500 TL üstünde emekli maaşı alan emeklilerin maaşlarında da iyileştirmeler yapılacak. Asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili Temmuz ayında yeni artışlar yapılacağını söyleyen Erdoğan, memurların enflasyon altında ezilmemelerini sağlayacaklarını ve Temmuz ayında enflasyon farkının yanında ferah payının da ekleneceği bir zam yapılacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emekli maaşlarında yapılan ek zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Bilgin, kademeli farklılaşan yansıtma oranlarıyla birlikte dikkate alınarak Temmuz ayında ona göre bir zam yapılacağını söyledi. 6 aylık enflasyon oranlarına bakıldığı zaman yüzde 21.43 olarak belirlenen orana göre SGK ve Bağ Kur emeklisi vatandaş bu oranda zam alacak. Ocak ayı memurların toplu sözleşme zamları ise yüzde 8 olacak. Temmuz ayı toplu sözleşme oranı ise yüzde 6 oldu. Bu kapsamda 6 aylık memur ve memur emeklisine yüzde 19.43 oranında zam yapılacak. Ekonomist Muhammed Bayram tarafından yapılan açıklamalara göre Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon sıfır bile çıksa memur ve emekli vatandaşın cebine yüzde 14 oranında bir zam farkı verilmesi gerekiyor dedi. Aynı zamanda Bayram iki aylık enflasyonun da ekleneceğini, enerji fiyatları etkisiyle enflasyonda düşüş yaşandığını, altı aylık enflasyon rakamlarının belirlendiğini ve hem enflasyon hem sosyal refah payı oranlarına göre maaşlara yüksek zamlar yapılacağını söyledi. Belirlenen tutarlara göre memurlara yapılacak zamlar sonrasında yeni tutarlar mesleklere göre şu şekilde olacak;

-Memur maaşı 15 bin 402 TL,

-Memur emeklisi maaşı 10 bin 271 TL,

-2000 senesi öncesi SGK emeklisi 7 bin 921 TL,

-2000 senesi sonrası SK emeklisi maaşı 4 bin 911 TL,

-Esnaf Bağ Kur emeklisi 7 bin 93 TL,

-Tarım Bağ Kur emeklisi maaşı 5 bin 637 TL,

-Üniversite mezunu şube müdürü maaşı 26 bin 941 TL,

-Üniversite mezunu memur maaşı 16 bin 422 TL,

-Uzman öğretmen maaşı 23 bin 720 TL,

-Öğretmen maaşı 20 bin 531 TL,

-Başkomiser maaşı 27 bin 135 TL,

-Polis memuru maaşı 23 bin 706 TL,

-Uzman doktor maaşı 32 bin 166 TL,

-Üniversite mezunu hemşire maaşı 20 bin 294 TL,

-Mühendis maaşı 27 bin 684 TL,

-Lise mezunu teknisyen maaşı 17 bin 85 TL,

-Profesör maaşı 44 bin 274 TL,

-Araştırma görevlisi maaşı 26 bin 181 TL,

-Vaiz maaşı 21 bin 600 TL,

-Avukat maaşı 25 bin 958 TL,

-Müsteşar emeklisi maaşı 37 bin 348 TL,

-Genel müdür emeklisi maaşı 33 bin 55 TL,

-Üniversite mezunu şube müdürü emeklisi maaşı 12 bin 971 TL,

-Üniversite mezunu memur emeklisi maaşı 10 bin 156 TL,

-Öğretmen emeklisi maaşı 15 bin 383 TL,

-Kaymakam emeklisi maaşı 21 bin 778 TL,

-Başkomiser emeklisi maaşı 15 bin 382 TL,

-Polis memuru emeklisi maaşı 15 bin 382 TL,

-Üniversite mezunu hemşire emeklisi maaşı 15 bin 382 TL,

-Mühendis emeklisi maaşı 15 bin 402 TL,

-Lise mezunu teknisyen emeklisi maaşı 11 bin 57 TL,

-Pratisyen hekim emeklisi maaşı 22 bin 734 TL,

-Profesör emeklisi maaşı 26 bin 704 TL,

-İmam hatip emeklisi maaşı 15 bin 383 TL,

-Avukat emeklisi maaşı 15 bin 383 TL olacak.