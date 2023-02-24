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Zamlı emekli ikramiyesini duyan çıldıracak! Hükümet o kozu da oynadı, bayram ikramiyesi 6000 TL oluyor

Emekliler bayram ikramiyesi için artık geri sayıma geçti. Hükümet seçim öncesi bayram ikramiyesi kozunu oynuyor. Emekliye verilecek ikramiye belli oldu.

Zamlı emekli ikramiyesini duyan çıldıracak! Hükümet o kozu da oynadı, bayram ikramiyesi 6000 TL oluyor

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekliler de bayram ikramiyesi açıklaması bekliyor. 2023 emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili artık yavaş yavaş bilgiler yayılmaya başladı. Henüz ikramiye miktarı konusunda net bir açıklama bulunmuyor ancak kulislerde dolaşan çok bilgi var. Bunlar arasında da birkaç formül öne çıkıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

2023 yılı Ramazan Bayramı için artık Geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Ramazan ayı 22 Mart’ı 23 Mart'a bağlayan gece başlıyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 21 Nisan 2023 tarihinde olacak. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Emeklilerin de gözü kulağı Bayram ikramiyesinde. Bayram ikramiyesi net bir açıklama olmasa da Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce emeklinin hesabına geçecek. Ödemelerin 15 Nisan tarihinde yapılabileceği tahmin ediliyor.

Ocak ayında zamlı maaşlarını öğrenen emekliler şimdi Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl emekliler bayram ikramiyesi konusunda büyük bir hüsran yaşamıştı. Çünkü hükümet Bayram ikramiyesine zam yapmamış 1100 TL olarak ödemişti.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Geçen yıl bayram ikramiyesine zam alamayan emekliler Bu yıl büyük bir zam beklentisi içinde. Başkent kulislerinde dolaşan iddialar da bu yönde. Emekli Bayram ikramiyesine en az %30 zam yapılacağı konuşuluyor. Bu zam oranı gerçek olursa emeklinin Ramazan Bayramı öncesi alacağı bayram ikramiyesi 1430 TL olacak. Yani yıllık toplam 2860 lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Ancak enflasyon nedeniyle emekliler Bu rakamı çok daha iyi bulmuyor. Emeklinin beklentisi daha da yüksek. Milyonlarca emekli vatandaş geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesi 2.500'er lira olmak üzere en az 5.000 TL bayram ikramiyesi bekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin nedeniyle şu anda bakanlar ve milletvekilleri bölgede bulunuyor. 11 ile yıkan deprem felaketi TBMM çalışmalarına da ara verilmesine neden olmuştu. Bu nedenle başta EYT görüşmesi olmak üzere birçok görüşme ertelendi. Emekli bayram ikramiyesi konusunda da bir erteleme olacağı ve Mart ayının sonlarına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili değerlendirmeler tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Bayram ikramiyesini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

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