Zamlı aylıklar 15 Mayıs’ta yatmaya başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı Aile Destek Ödemesi Mayıs 2023 ne zaman yatırılacak? Vatandaşların son günlerde en sık araştırdığı konulardan birisi. Nisan ödemelerinin yatmasından sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlar Mayıs 2023 ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Bununla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan açıklama bekleniyor. Peki, Mayıs 2023 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi Mayıs 2023 ne kadar yatacak? Kimler aile destek ödemesi alabiliyor? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödemesi sosyal yardımı hakkında ayrıntılar...



Dar gelirli hanelerin beklediği ödemeler için Mayıs ayı araştırmaları başladı. Maksimum 1 sene boyunca yatırılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödemeleri tutarı 850 – 1250 TL aralığında yatıyor. Ödemelere ihtiyacı olan vatandaşlar hesaplara yatması için önce başvurmalıdır.



AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sağlanan ödemeler için hem başvuru hem de ödeme sorgulama e-Devlet platformu üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra “Aile destek ödemesi” aratması yapınca vatandaşlar çıkan ilk seçenekten “Yeni Başvuru” oluşturuyorlar.

Sorgulama için de yine aynı şekilde arama kısmına “Sosyal yardım bilgileri sorgulama” yazarak ödemelerini kontrol edebiliyorlar.



Devletin 3294 sayılı Kanunu çerçevesinde olan SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) üzerinden de ödemeler için müracaat edilebilmektedir.



AİLE DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE YATIRILIYOR?



Aile destek ödemesinden yararlanacak kişilerin mavi kartı bulunmalıdır. Ayrıca 18 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Başvuracak vatandaşların yakınlarında muhtar, memur ve noter gibi özel sandıklarda çalışan yakınları olmamalıdır.



Bu ödemelerden yararlanacak kişilerin gelir seviyesi durumu da değerlendirilmektedir. İhtiyaç sahibi olarak belirlenmesi halinde ödemeler vatandaşlara bağlanmaktadır. Hanenin gelir seviyesi eğer kişi başı 450 TL altı ise 1.250 TL yatar. 450 ile 911,15 TL aralığında kişi başı geliri olan hanenin alacağı ödeme miktarı ise 1.100 TL’dir. 950 TL ödeme ise 911,15 ile 1.372,30 TL aralığında kişi başı gelir seviyesi olan hane için yatmaktadır. 1.372,30 ile 2.835,60 TL aralığında geliri olan vatandaşların alabilecekleri ise 850 TL ödemedir.



MAYIS 2023 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?



Mayıs 2023 aile destek ödemeleri herhangi bir sebepten günü değiştirilmezse her ay 15’inde hesaplara aktarılamaya başlıyor. Ayın sonuna kadar devam eden ödemeler ihtiyaç sahiplerin hesabına yatıyor.



850 ile 1.250 TL arasındaki ödemeler hane geliri durumuna göre belirlenerek 12 ay süresince vatandaşlara sağlanıyor. Ödemeler başvurunun onaylanmasının ardından takip eden ayın 15’inden itibaren başlıyor. 2023 senesi için Haziran ayında en son ödemeler yapılacak ve ardından yeni dönem ödemeleri başlayacak.