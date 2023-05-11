Yeni asgari ücreti Bakan Bilgin açıkladı! Tüm hesaplar tamam asgari ücret zammı netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz 2023'te asgari ücretin yaklaşık 500 dolar olacağını açıklamıştı. Ancak TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, dolar üzerinden konuşulması yerine Türk parası üzerinden konuşulması gerektiğini belirtti. Detaylar haberimizde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin Temmuz 2023'teki zam oranı için yaklaşık 500 dolar civarında olacağını açıkladı. Ancak, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette adil bir pazarlık yapılmadığını belirterek, işverenlerin istedikleri rakamları çıkardıklarını söyledi. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına hangi teklifle oturacaklarına ilişkin konuşurken, TÜRK-İŞ Başkanı olarak Türk parası üzerinden konuştuğunu ve 500 dolar değil de rakamın Türk lirası cinsinden belirtilmesini tercih ettiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 2023 Temmuz ayında asgari ücret aşağı yukarı 500 dolar seviyesinde olacak. Ancak, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, dolar üzerinden konuşmayacağını belirtti ve rakam vermek yerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına odaklandıklarını söyledi. Atalay, işverenlerin istedikleri rakamları çıkardığına dikkat çekerek, adil bir pazarlık yapılmadığını belirtti. Asgari ücret zammı konuşulduğunda, ev kira fiyatları, otomobil fiyatları ve et fiyatlarının arttığına dikkat çeken Atalay, asgari ücret pazarlığı başlamadan rakam söylemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, SGK uzmanı Özgür Erdursun, kamu işçilerine yapılan zam oranının yüzde 45 ve en düşük kamu işçi maaşının 15.000 TL olduğunu açıkladı. Uzman, bu zam oranının 1 Temmuz'da asgari ücretli, memur, emekliler ve çalışanlar için önemli olduğunu belirtti ve asgari ücretin 1 Temmuz'da 12.500 TL olacağını tahmin etti.