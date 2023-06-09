Yardımı muhtaç çocuklara PTT 2400 TL para verecek

Çocuğu olan ailelere yönelik bir yardım programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri sağlanmaktadır. Bu ödemeler, asgari ücretin artışıyla birlikte yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de güncellenerek artırılmasını içermektedir. Ayrıca, çoklu doğum yapan ailelere de özel bir yardım uygulaması bulunmaktadır. Bu yardım programı, çocuklu ailelere yönelik para yardımlarını içermektedir. 0-2 yaş aralığında çocuğu olan anne ve babalara 24 ay boyunca para yardımı yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyen aileler, başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra PTT’den ödemeleri nakit olarak alabilmektedir.

Çoklu doğum yardımı, çoklu doğumla dünyaya gelen çocukları olan ve muhtaç durumda olan ailelere yönelik geliştirilmiş bir yardım programıdır. Çoklu doğum yardımı şartlarına uygun olan ve gerekli resmi belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlara ileten aileler, bu yardımdan yararlanma hakkına sahiptir. Yardım ödemeleri, PTT aracılığıyla ailelere teslim edilmektedir. Yardım, çocuğun doğumundan itibaren en fazla 24 ay süresince devlet tarafından PTT aracılığıyla ödenmektedir. Başvurular, ikamet edilen il veya ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılmalıdır.

Çoklu doğum yardımı kapsamında muhtaç ailelerin çocuklarına yapılan ödemeler, her çocuk başına 400 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeler, iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Yardımdan faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir. Bu hesaplamaya göre yıllık olarak 2.400 TL’ye kadar yardım yapılmaktadır.

Bu yardım programından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen hanelerde çoklu doğumla dünyaya gelen çocukları bulunan aileler faydalanabilir. Başvurular, ikamet edilen il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilir.

Fayda sahibi çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olması ve müracaatçının hanesinde canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ve daha fazla çocukların bulunması şartları bulunmaktadır. Ayrıca, çocukların sağlık kontrollerinin yapıldığı sağlık kuruluşlarından kayıtlarının olması ve sağlık verilerinin ilgili kurumlara aktarılmış olması da gerekmektedir.

2023 doğum parası ise ailelere sunulan bir diğer destektir. Bu program kapsamında doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük izin süresine (16 hafta) göre hesaplama yapılmaktadır. İkiz veya üçüz doğumlarında ise bu süreye 2 hafta daha eklenmektedir. Doğum parası, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatırılmaktadır. 2023 yılı için en düşük doğum parası tutarı 24.909 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, emzirme ödeneği de artırılarak ödenecek miktarlar arasında yer almaktadır.

Aile bakanlığı tarafından sunulan bu destekler, çocuklu ailelere finansal anlamda yardımcı olmayı hedeflemektedir. İlgili şartları sağlayan aileler, başvurularını ikamet ettikleri il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilirler. Bu yardımlar, ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ekonomik destek sağlanmasına yönelik bir adımdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere yönelik yardımlarını sürdürerek ekonomik destek sağlamaktadır. Çocuklu ailelere yapılan para yardımları, 2023 yılında artırılmış ve iyileştirilmiştir. Bu kapsamda, çoklu doğum yardımı adı altında bir program uygulanmaktadır. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerde doğan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir destek sistemidir.

Çoklu doğum yardımı, çiftlerin ikiz, üçüz, dördüz veya daha fazla sayıda çocuk doğurduklarında devreye girmektedir. Yardımdan faydalanmak için, çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olması da şartlar arasındadır. Başvurular ise ikamet edilen il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır.

Çoklu doğum yardımı kapsamında, muhtaç ailelerin çocuklarına her bir çocuk için 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler, iki ayda bir olmak üzere PTT aracılığıyla hesaplara aktarılmaktadır. Böylece aileler, çocuklarının ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilmektedir.

Ayrıca, Aile Bakanlığı tarafından sunulan bir diğer destek de doğum yardımıdır. Doğum yardımı, annelerin doğum öncesi ve sonrası kullanabileceği izin süresine göre hesaplanmaktadır. İkiz veya üçüz doğumlarında izin süresine 2 hafta daha eklenmektedir. 2023 yılı için en düşük doğum parası tutarı 24.909 TL olarak belirlenmiştir. Doğum parası, doğum izninin bitiminden sonra annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılmaktadır. Ayrıca, doğum parasının ödenip ödenmediği turkiye.gov.tr üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Aile bakanlığı tarafından sunulan bu yardımlar, çocuklu ailelerin maddi yüklerini hafifletmeyi ve çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. İhtiyaç sahibi aileler, bu yardımlardan faydalanarak çocuklarının sağlık, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilirler.