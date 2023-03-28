Yalnızca 100.000 TL! Bu yatırım fırsatı kaçmaz! Milli Emlak’tan kapış kapış araziler

Ülkemizde son zamanlarda enflasyonla beraber kiralardan ev satışlarına, faturalara, gıda ve birçok konuda zamlar geldi. Yapılan zamlarla birlikte vatandaşlar ise prefabrik evleri düşünmeye başladı. Yurt dışında yaygın olan prefabrik evlerin ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte çevre dost seçenekleri değerlendirmek isteyenler için uygun fiyatlı seçenekler oluştu. Özellikle Milli Emlak sayesinde alınacak uygun fiyatlı arazilerle beraber değerlendirildiği zamanlar vatandaşlar oldukça kazançlı çıkabiliyor.



Milli Emlak’tan satışa sunulan arazilere prefabrik ev yapılması izni veriliyor. Hazineden satılan araziler yalnızca 100.000 TL gibi bir meblağ iken ekonomik anlamda uygunluğu su götürmez bir gerçek. Vatandaşlar için bir nevi yatırım ve gittikçe popüler hale gelen prefabrik ev yapımı için de çok uygun bir seçenek oluyor. Peki, Milli Emlak arazi fiyatları ne kadar? Milli Emlak arazilerine prefabrik ev izni nasıl oluyor? Prefabrik evin hangi avantajları var? İşte Milli Emlak ve prefabrik ev ile ilgili haberin detayları...



Hazine arazisi satın alım



Hazine arazisi satın alımı için Milli Emlak’tan faydalanan vatandaşlar üzerine prefabrik ev inşa edebileceği uygun fiyatlı bir yatırım yapmış oluyor. Bu uygulamada belirli şartlar söz konusu. Hazineden alınacak ev için minimum 3 senelik kira bedeli peşin ödenmelidir. Ek olarak araziye prefabrik ev koyacak olan vatandaşların yasal standartlara da dikkat etmesi lazım. Prefabrik evler için bazı yasal standartlar bulunmaktadır. Bunlar uygun hale getirildiği zaman hem çevre dostu hem de ekonomik anlamda uygun evler elde edilebilmektedir.



Prefabrik evin hangi avantajları var?



Prefabrik evlerin özellikle ekonomik bir seçenek olmasıyla göz önüne çıktığı bilinmektedir. Maliyeti yüksek olan geleneksel evlerdense daha uygundur. İnşaat süresi anlamında da çok kısa bir zaman almaktadır. Birkaç haftada eviniz hazırdır. Acil ev ihtiyacı olan vatandaşlar için oldukça avantajlı bir seçenektir. Çevre dostu olarak da insanlar tarafından tercih edilen prefabrik ev yapımında demir, beton ve çimento gerekmez. Tüm bunların yanı sıra enerji verimliliği yüksektir.