Uzman isim açıkladı! Şimdi Euro ve Dolar alanlar tehlikede

Finans uzmanı Murat Özsoy uyardı: Yüksek seviyelerden dolar ve euro alan yatırımcıların risk altındaYayınlanma tarihi: 7 Haziran 2023Yazar: Mehtap AltınayFinans uzmanı Murat Özsoy uyardı: Yüksek seviyelerden dolar ve euro alan yatırımcıların risk altında.

Dolar ve euro kurlarında yaşanan durdurulamaz yükselişin ardından bir açıklama yapan Finans uzmanı Murat Özsoy; dolar ve euro kurlarında meydana gelen ani artışların seçim öncesi dönemdeki gelişmelerin bir sonucu olduğunu söyleyerek, yaşanan sert artışların küresel makro ekonomik faktörlerden kaynaklanmadığını belirtti.

Finans uzmanı Murat Özsoy, aşırı değerli Türk lirasından şikayet eden ihracatçıların bu kur seviyelerinden memnun olabileceğini ancak bu durumun hane halkının artan enflasyonla karşı karşıya kalmasına yol açabileceğini belirterek, hızlı artış trendinin panik alımlar şeklinde devam etmemesi uyarısında bulundu. Para otoritesinin duruma derhal müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Özsoy, aksi takdirde yılın son çeyreğinde kontrol edilemeyen artışların gündeme gelebileceği uyarısını yaptı.

Özsoy açıklamasının devamında, 22 Haziran’da yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sert bir faiz artışı kararı alınması durumunda, kurdaki ani yükselişin geri çekilebileceğini ve yüksek seviyelerden dolar ve euro alan yatırımcıların risk altında kalabileceğini de belirtti.