Tüm vatandaşların yararlanabileceği fırsat! Ev almanın en uygun yolu

Son zamanlarda ev satış fiyatları da diğer her şey gibi normalin üzerinde bir artış gösterdi. Kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlar için devlet çeşitli fırsatlara önayak olmaya başladı. Bu fırsatlardan birisi de kamu bankası olan Halkbank üzerinden vatandaşlara sağlanıyor. Yeni Evim Konut Kredisi doğrultusunda 0,69 faiz oranları ile ev sahibi olmak mümkün oluyor. Devlet tarafından desteklenen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çerçevesinde hazırlanan bu kampanyada sosyal devlet anlayışı ön plana konuyor.



HALKBANK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI



Kamu bankası olarak Halkbank konut kredisini “Yeni Evim Konut Kredisi” kapsamında sağlıyor. Devlet destekli bu kampanya doğrultusunda en uygun koşullar sağlanıyor. 0,69 gibi düşük bir faiz oranıyla sağlanan konut kredisinde 15 sene vade fırsatı ve tam 5 milyona kadar kredi sağlanıyor.



Bölgelere göre verilecek konut kredisi miktarı da farklılık gösteriyor. Belirli şartlar çerçevesinde verilen konut kredisi için ilk 3 sene taksit tutarının belirli bir kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan karşılanıyor. Buna ek olarak konut satış bedelinin yüzde 5’i kadarı üretici firmadan verilecektir.



BÖLGELERE GÖRE KONUT KREDİSİ MİKTARI



Belirlenen 3 bölgeye göre Halkbank’tan kredi sağlanacaktır. 1. bölgedeki İstanbul için 9 milyon TL’ye kadar Halkbank 5 milyon TL destek sunacak ve bunun için vatandaşların orada minimum 1 senedir ikamet ediyor olması gerekmektedir.



Aynı ikamet şartı 2. bölge (Ankara, Muğla, İzmir, Mersin, Bursa ve Antalya) için de geçerlidir. Bu bölge içinse 5 milyona kadar olan konutlar için Halkbank Yeni Evim Konut Kredisi kapsamında 3 milyon TL sağlayacaktır.



3. bölge olarak ise kalan diğer illerde 3 milyona kadar olan evler için Halkbank Yeni Evim Konut Kredisi kapsamında 2 milyon TL ödeme yapılmaktadır. Bu bölgede ise 1. ve 2. bölgede olan son bir senedir ikamet ediyor olma şartı bulunmamaktadır.