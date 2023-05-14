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TCKN'ya göre paralar yatmaya başladı! Asgari ücretli, memur ve emekliye 9 bin 336 TL destek

T.C kimlik numarasına göre yardım ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Aile Bakanlığı duyurdu milyonlarca vatandaşa 9336 TL destek ödemesi aktarıldı.

TCKN'ya göre paralar yatmaya başladı! Asgari ücretli, memur ve emekliye 9 bin 336 TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri hesaplara yatıyor. Aile Bakanlığı az önce duyurdu. Tam 9336 TL destek ödemesi hesaplara aktarıldı. Yardım parası almak isteyenler vakit kaybetmesin. Ödemeler banka hesabınıza ya da PTT hesabınıza yatıyor. Aile Bakanlığından yapılan duyuruda T.C kimlik kartı ile birlikte ödemelerin çekilebileceği bildirildi. Son dakika yardım parası ödemeleri ile ilgili detaylar haberimizde...

9.336 TL nakit destek için vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeye başlarken kimlerin bu ödemelerden faydalanacağı ise merak konusu olu. Başvuru şartları ve tüm detaylar…

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Aile Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından çeşitli yardımlar gelirken kimlik numarasına göre sıralamalar yapılarak hesaplara ödemeler aktarılmaya başlandı. 9.336 TL ödeme yatırılmaya başlanırken bankalara giderek anında çekebileceksiniz. Ödemelerden faydalanmak için ya vakıflara giderek başvuruda bulunabilir veya e devlet üzerinden başvuru imkanınız mevcut.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kronik rahatsızlığı olanlara ya da yakınları için yapılan desteklerden yararlanabilmek için öncelikle başvuru yapılması gerekir. Öncelikli olarak kronik rahatsızlığı olanlara yapılan ödemelerde tüm hastalıkların sağlık raporuyla belgelendirilmesi gerekir. Aynı zamanda Tüberküloz veya SSPE hastalığı olan kişiler veyahut da bu hastalığı olan kişilere bakması gerek kişiler de başvuru yapabilir.

Tüberküloz ve SSPE hastalarının yakınları için ise psiko-sosyal olarak sıkıntısı olanlar veya mali kayıpları olan kişilere de yardımlar düzenli olarak yapılır. Heyet tarafından onayın verilmesiyle beraber ödemeler hesaplara aktarılır.

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