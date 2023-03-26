T.C. kimlikle ikramiye gibi ödeme! Onaylanınca 1 gün sonra 2.604 TL hesaplarda!

Ülke genelinde asgari ücretle çalışan, asgari ücret altında maaşı olan, emekli aylığı asgari rakamın altında olan milyonlarca insan var. Zamlarda gelinen noktada ise bu durum vatandaşın iyice cebini sömürmüş durumda. Ay sonuna güç yetmezken artık vatandaşlar birçok ihtiyacından da vazgeçebiliyor. Bu noktada özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı sosyal yardım projeleri daha çok araştırılır hale geldi. Birçok vatandaşın faydalanabildiği sosyal yardım projesine başvuranlar bir miktar rahat ediyor. Peki, sosyal yardım programından kimler yararlanabilir? 65 yaş maaşı nedir? 65 yaş maaşı almanın şartları nelerdir? İşte 65 yaş sosyal yardım maaşına dair detaylar...



Enflasyonla beraber gelen fahiş zamların zorladığı vatandaşların birçoğu ek bir işte çalışma gereği dahi duyarken bu 65 yaş için mümkün bir durum değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunduğu sosyal yardımlara en çok ihtiyaç duyan gruplardan birisi de belli bir yaşa gelmiş vatandaşlar. 65 yaş maaşı olarak verilen sosyal yardım şartları neler? Peki, 65 yaş maaşı sosyal yardımı için kimler başvurabilir?



Sosyal yardım ödemeleri nasıl yapılıyor?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ödemelerinde birçok alan bulunuyor. Yeni doğan çocuklardan başlayarak 7’den 70’e vatandaşlara sosyal yardım projeleri kapsamında yardımlar yapılıyor. 65 yaş maaşı da bu sosyal yardımlardan birisi olarak yer alıyor. 65 yaş maaşı 1 senede toplamda 2 bin 604 TL vatandaşlara ödenmektedir. 65 yaş maaşı sosyal yardım ödemeleri 3 ayda 1 868 TL olarak yapılmaktadır. Peki, 65 yaş maaşı alma koşulları nedir?



65 yaş maaşı şartları nelerdir?



65 yaş maaşı alabilmek için vatandaşların Emekli Sandığı, SSK ya da Bağ-Kur üzerinden aylık almaması gerekmektedir. Buna ek olarak geçmişte SGK prim ödemesinde bulunmamaş ve 2023 senesi için muhtaçlık sınırı altında kalmış olması gerekiyor.



65 yaş maaşı başvurusu nasıl yapılır?



65 yaş maaşını 3 ayda bir; Mart, Haziran, Eylül, Aralık’ta 868 TL almak için başvurular Kaymakamlık veya Valilik aracılığıyla gerçekleştiriliyor.