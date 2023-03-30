GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yeni zam müjdesi. Emekli maaşlarına %31 intibak zammı geliyor. Zam sonrası emekli maaşları 13.000 TL'yi geçecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına zam müjdesi vermişti. En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Bu karar sonrasında 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de beklentiler arttı. Bir müjdede 2000 sonrası emeklilere geliyor. Maaşlara intibak zammı da eklenecek. Milyonlarca emekli artık 13.000 TL'yi bulan Maaş almaya başlayacak.

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek intibak zammı açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında yaptığı açıklama ile en düşük emekli maaşına zam gelmişti. En düşük emekli maaşı 7500 TL olurken emekliye intibak zammı beklentileri de artmıştı. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar uzun süreden beri gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması için intibak zammı beklentisi içindeydi. Nihayet emeklilere o Müjde verildi. %31 intibak zammı ve refah Payı ile birlikte en düşük emekli maaşı 13 bin TL'ye yükseliyor.

%31 İNTİBAK ZAMMI BEKLENİYOR

Türkiye'ye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emekliler için bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin emeklilere zam müjdesi vermişti. Hem Bayram ikramiyesine hem de hem düşük emekli maaşına artış yapıldı. Şimdi ise emekliler intibak zammı beklentisi içine girdi. Milyonlarca emekli bir an önce 2000 yılı sonrası için intibak zammı gelmesini istiyor. İntibak zammı için konuşulan oran ise %31 oldu. Yani kabul edilmesi halinde 2000 yıl sonra emekli olanlara %31 oranında intibak zammı artışı yapılacak.

SEÇİM ÖNCESİ KESİNLİKLE KAZANACAK

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan ve 2000 yılından sonra emekli olmaya hak kazanan Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor. Yaklaşan genel seçimlerden önce Türkiye Emekliler Derneği de zam için bastırıyor. İntibak zammı haberinin seçim öncesinde Geleceği tahmin ediliyor. Çünkü uzun süreden beri 2000 yıl öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasındaki gelir adaletsizliği tartışma konusu oluyordu. Aradaki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarına en az 1300 TL'lik artış yapılması gerekiyor. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir açıklama yapması bekleniyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu 7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi
2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi 2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi
Cumhurbaşkanından asgari ücretliye müjde! Asgari ücrete ara zam tarihini canlı yayında açıkladı Cumhurbaşkanından asgari ücretliye müjde! Asgari ücrete ara zam tarihini canlı yayında açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçti! Sigortalılara 16.500 TL yatacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçti! Sigortalılara 16.500 TL yatacak!
İhtiyacı olup da başvuran alacak! O şartı taşıyanlar 1400 TL’yi alıyor! İhtiyacı olup da başvuran alacak! O şartı taşıyanlar 1400 TL’yi alıyor!
SON HABERLER
Cumhurbaşkanı resmen duyurdu! Yeni asgari ücret sevinçten hoplatacak Cumhurbaşkanı resmen duyurdu! Yeni asgari ücret sevinçten hoplatacak
Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor
Marketlere indirim, sofralara bereket geldi! Meyve ve sebze fiyatlarında yarı yarıya indirim buzdolaplarını taşıracak! Marketlere indirim, sofralara bereket geldi! Meyve ve sebze fiyatlarında yarı yarıya indirim buzdolaplarını taşıracak!
Ramazan ayında ayrı, bayramda ayrı! Tüm vatandaşlara dağıtılıyor, başvuran alıyor! Ramazan ayında ayrı, bayramda ayrı! Tüm vatandaşlara dağıtılıyor, başvuran alıyor!
Bir cep telefonuna bakıyor! 81 il için açıklama geldi Bir cep telefonuna bakıyor! 81 il için açıklama geldi
Emekli ikramiyesi için son tarih açıklanıyor! Emekli ikramiyesi için son tarih açıklanıyor!
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi
EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı