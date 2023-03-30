SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına zam müjdesi vermişti. En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Bu karar sonrasında 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de beklentiler arttı. Bir müjdede 2000 sonrası emeklilere geliyor. Maaşlara intibak zammı da eklenecek. Milyonlarca emekli artık 13.000 TL'yi bulan Maaş almaya başlayacak.

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek intibak zammı açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında yaptığı açıklama ile en düşük emekli maaşına zam gelmişti. En düşük emekli maaşı 7500 TL olurken emekliye intibak zammı beklentileri de artmıştı. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar uzun süreden beri gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması için intibak zammı beklentisi içindeydi. Nihayet emeklilere o Müjde verildi. %31 intibak zammı ve refah Payı ile birlikte en düşük emekli maaşı 13 bin TL'ye yükseliyor.

%31 İNTİBAK ZAMMI BEKLENİYOR

Türkiye'ye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emekliler için bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin emeklilere zam müjdesi vermişti. Hem Bayram ikramiyesine hem de hem düşük emekli maaşına artış yapıldı. Şimdi ise emekliler intibak zammı beklentisi içine girdi. Milyonlarca emekli bir an önce 2000 yılı sonrası için intibak zammı gelmesini istiyor. İntibak zammı için konuşulan oran ise %31 oldu. Yani kabul edilmesi halinde 2000 yıl sonra emekli olanlara %31 oranında intibak zammı artışı yapılacak.

SEÇİM ÖNCESİ KESİNLİKLE KAZANACAK

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan ve 2000 yılından sonra emekli olmaya hak kazanan Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor. Yaklaşan genel seçimlerden önce Türkiye Emekliler Derneği de zam için bastırıyor. İntibak zammı haberinin seçim öncesinde Geleceği tahmin ediliyor. Çünkü uzun süreden beri 2000 yıl öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasındaki gelir adaletsizliği tartışma konusu oluyordu. Aradaki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarına en az 1300 TL'lik artış yapılması gerekiyor. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir açıklama yapması bekleniyor.