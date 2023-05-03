SSK - Bağ-Kur'lu emekli maaş zammı belli oldu! Veriler açıklandı zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Emekli ve memur maaş zammı son dakika… Milyonlarca emeklinin beklediği enflasyon verileri Nihayet belli oldu. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan artış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığından netleşiyordu. Bugün de Türkiye İstatistik kurumundan yeni açıklama geldi. Nisan ayı enflasyon verileri ile birlikte 4 aylık maaş zammı verisi de ortaya çıkmış oldu. Peki emekliye enflasyon zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve bağ-kur emeklisi son dakika maaş zammı ve detaylar haberimizde…

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için hesaplamalar hızlandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar emekli maaş zam oranını belirlemede önemli etken kabul ediliyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon oranları ile maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, 4 aylık oranlar ile Temmuz maaş hesaplamaları!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ GELDİ

Memur-Sen Genel Kurulu'nda işçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmasında peş peşe müjde verdi. Erdoğan, 'Seçimden sonrası müjdem var' sözüyle 7500 TL üzerinde alan emekliler için gelirleri artırıcı düzenlemeler yapılacağını ve memura ek zam verileceğini açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI VE REFAH PAYI İLE MAAŞLAR ARTACAK

Başkan Erdoğan'ın "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" sözleri dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI...

Seçim sonrası yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi için çalışaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemeler yapılacağını bildirdi.

TEMMUZ AYINDA MAAŞLAR YENİDEN ARTACAK

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında emekli bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

Temmuz döneminde emekliye yeni zam düzenlemesi hem en düşük emekli kök maaşını hem de taban aylıklardan daha yüksek maaş alanları kapsayacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ARTIŞI TOPLAMI KADAR MAAŞ ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti ! SSK - Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE SSK - BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından Ocak-Nisan dönemi toplam enflasyon oranı da netleşmiş oldu. Böylece emekliye 4 ayda enflasyona göre yüzde 15,21 zam oluştu.

4 AYLIK ORANA GÖRE SSK BAĞ-KUR MAAŞ HESAPLAMALARI

Mevcut tutar: 6600 TL

4 aylık orana göre: 7603 TL

Mevcut tutar: 6700 TL

4 aylık orana göre: 7719 TL

Mevcut tutar: 6800 TL

4 aylık orana göre: 7834 TL

Mevcut tutar: 6900 TL

4 aylık orana göre: 7949 TL

Mevcut tutar:7000 TL

4 aylık orana göre: 8064 TL

Mevcut tutar: 7100 TL

4 aylık orana göre: 8179 TL

Mevcut tutar: 7200 TL

4 aylık orana göre: 8295 TL

Mevcut tutar: 7300 TL

4 aylık orana göre: 8410 TL

Mevcut tutar: 7400 TL

4 aylık orana göre: 8525 TL

Mevcut tutar: 7500 TL

4 aylık orana göre: 8640 TL

Mevcut tutar: 7600 TL

4 aylık orana göre: 8755 TL

Mevcut tutar: 7700 TL

4 aylık orana göre: 8871 TL

Mevcut tutar: 7800 TL

4 aylık orana göre: 8986 TL

Mevcut tutar: 7900 TL

4 aylık orana göre: 9101 TL

Mevcut tutar: 8000 TL

4 aylık orana göre: 9216 TL

Mevcut tutar: 8100 TL

4 aylık orana göre: 9332 TL

Mevcut tutar: 8200 TL

4 aylık orana göre: 9447 TL

Mevcut tutar: 8300 TL

4 aylık orana göre: 9562 TL

Mevcut tutar: 8400 TL

4 aylık orana göre: 9677 TL

Mevcut tutar: 8500 TL

4 aylık orana göre: 9792 TL

Mevcut tutar: 8600 TL

4 aylık orana göre: 9908 TL

Mevcut tutar: 8700 TL

4 aylık orana göre: 10023 TL

Mevcut tutar: 8800 TL

4 aylık orana göre: 10138 TL

Mevcut tutar: 8900 TL

4 aylık orana göre: 10253 TL

Mevcut tutar: 9000 TL

4 aylık orana göre: 10368 TL

Mevcut tutar: 9100 TL

4 aylık orana göre:10484 TL

Mevcut tutar: 9200 TL

4 aylık orana göre: 10599 TL

Mevcut tutar: 9300 TL

4 aylık orana göre: 10714 TL

Mevcut tutar: 9400 TL

4 aylık orana göre: 10829 TL

Mevcut tutar: 9500 TL

4 aylık orana göre:10944 TL

Mevcut tutar: 9600 TL

4 aylık orana göre: 11060 TL

Mevcut tutar: 9700 TL

4 aylık orana göre: 11175 TL

Mevcut tutar: 9800 TL

4 aylık orana göre: 11290 TL

Mevcut tutar: 9900 TL

4 aylık orana göre: 11405 TL

Mevcut tutar: 10000 TL

4 aylık orana göre: 11521 TL

Mevcut tutar: 10100 TL

4 aylık orana göre: 11636 TL

Mevcut tutar: 10200 TL

4 aylık orana göre: 11751 TL

Mevcut tutar: 10300 TL

4 aylık orana göre: 11866 TL

Mevcut tutar: 10400 TL

4 aylık orana göre: 11981 TL

Mevcut tutar: 10500 TL

4 aylık orana göre: 12097 TL

Mevcut tutar: 10600 TL

4 aylık orana göre: 12212 TL

Mevcut tutar: 10700 TL

4 aylık orana göre: 12327 TL

Mevcut tutar: 10800 TL

4 aylık orana göre: 12442 TL

Mevcut tutar: 10900 TL

4 aylık orana göre: 12557 TL

Mevcut tutar: 11000 TL

4 aylık orana göre: 12673 TL

ARTIŞ KÖK MAAŞA YANSIYACAK

Geçtiğimiz ay en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök aylığına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı geçiyorsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, geçmiyorsa ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.

Emeklinin yeni zam oranı ortaya çıktı! 4 aylık oranı netleşti ! SSK - Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon zammı! KÖK MAAŞ artacak

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 6.286,63 TL kök maaş + 1.213,37 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 7.019,95 TL kök maaş + 480,05 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 ek ödeme = 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 4.351,99 TL kök maaş + 3.148,01 TL ek ödeme = 7.500 TL.