SSK, Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilik şartları son durum açıklandı! 1800, 3600 gün

2000 sonrasında çalışmaya başlayıp sigorta girişleri yapılan vatandaşların birçoğu kendileri için emeklilik durumunu merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesi için gelen EYT’nin ardından ikinci bir emeklilik reformu hakkında sık sık gelişmeler yaşanıyor. Çalışmaları devam eden erken emeklilik konusunda kadınlar, esnaflar ve yüz binlerce vatandaş için prim gün sayısında indirim yapılacak. İşte 2000 sonrası sigorta girişliler için emeklilik şartlarına dair ayrıntılar...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği son konuşmasında emeklilik reformu açıklamasında bulunmuştu. Şimdi milyonlarca kişi emeklilik reformunu, erken emeklilik şartlarını araştırıyor.



ÇOCUK SAYISI ETKİLEYECEK



Yapılan düzenlemede özellikle kadınların erken emeklilik durumunu çocuk sayıları etkileyecek. Bu doğrultuda ayrıca devlet ev hanımları için prim desteği ile 3’de 1’i kadarını karşılayacak. Kadınlar için daha az prim ödeyerek erken emekli olma hakkı olacak.



2000’DEN SONRA İŞE GİRİŞİ OLANLAR



8 Eylül 1999 sonrası girişli olan vatandaşlar için yeni bir reform geliyor. Bununla beraber prim gün sayısında indirim söz konusuyken 7000 günü tamamlayanlar için de kademeli emeklilik getirilmesi planlanıyor. Bu durumda da EYT’den faydalanamayanlar için avantaj sağlanmış olacak.



5 SENE ÖNCEDEN EMEKLİLİK HAKKI



SKK ile Bağ-Kur arasındaki prim farkının ortadan kalkması için yapılan çalışmaların sonuçlanmasıyla beraber minimum 5 sene önceden emeklilik hakkı doğabilecek. Bu durumda Bağ-Kur’lunun 9000 gün olan prim günü 1.800 gün düşürülecek.



Bu durumda 5.400, 4.500 ve 3600 farkları giderilecek. Dolayısıyla 5 sene önce emeklilik mümkün olacak. Bunun yanı sıra Bağ-Kur’lu olup da SSK’dan geçenler için var olan 3.5 yıl şartının kalkması da çalışmalar arasında.



3600 PRİM GÜN SAYISI



15 seneyi dolduran ve 3600 günü tamamlayan çalışanlar için İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde kısmi emeklilik hakkı verilmektedir. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaş sınırı vardır. Bu durumlarda yaşlılık, malullük sigortalarını 3600 gün ödeyenler emekliye ayrılabilmektedir.



KADEMELİ EMEKLİLİK YOLDA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik reformundan söz ettiği esnada ayrıca ev hanımlarına çocuk sayısından erken emeklilik hakkı verileceği, priminde 1/3’ünü devletin karşılayacağını belirtti. Kademeli emekliliğin de geleceğini üstüne basarak duyurdu.