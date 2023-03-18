Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5.000 TL üstü maaşı olanlar mutlaka o bankaya gitmeli!

Ülkemizdeki kamu bankaları tarafından vatandaşlara verilen promosyon ödemeleriyle ilgili son güncellemeler geliyor. Emekli vatandaşların maaşlarını taşıyarak bankalardan ek ödemeyi karşılıksız olarak alması için hala süreç devam ediyor.



Vakıfbank ise emekli promosyon miktarlarını Mart ayında güncelledi ve emeklilere kendi bankalarına gelmeleri halinde karşılıksız ödemelerini garantiledi. Vakıfbank’a emekli aylığını taşıyan vatandaşlar emeklilik maaşlarına oranla promosyon ödemesi alabilecekler. Peki, Vakıfbank promosyon ödemesi ne kadar?



Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar emeklilik promosyonlarını almak için avantajlı olan bankayı seçerek olabildiğince çok nakit para alabilmektedir. Vakıfbank’tan 3 yıl kalma sözüyle emekli maaşlarını çekecek olan vatandaşlar ise ödemelerini almak için çok kısa bir işlemi halletmeliler. Bunun için e-devlet üzerinden ya da en yakın Vakıfbank şubesine giderek emekli aylığı taşıma işlemini 3 sene bankada kalma taahhüttü vererek yapabilmektedirler.



Maaşa göre promosyon miktarı ne kadar?



Vakıfbank, son duyurusunda EYT’den emekli olan vatandaşlar da dahil olmak üzere emekli promosyon miktarlarını açıkladı. Buna göre ne kadar emekli maaşı alıyorsanız ona oranla promosyon ücreti verilecek. Peki Vakıfbank promosyon ödemesi ne kadar?



3 bin 500 TL altında promosyon alan emekli vatandaşlara 3 sene kalma sözüne 3 bin TL promosyon verilirken, 3 bin 500 ila 7 bin 500 arasında emekli aylığı alanlara toplamda 3 bin 500 TL ödeme yapılmaktadır.



7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında emekli maaşını Vakıfbank’tan çekecek olan vatandaşlara 4 bin 500 TL ödeme yapılırken, 10 bin TL üzerinde maaş alan emekliler içinse bu miktar 5 bin TL olacaktır.