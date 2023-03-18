GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5.000 TL üstü maaşı olanlar mutlaka o bankaya gitmeli!

Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5 bin TL üzeri maaş alan kişiler o bankaya mutlaka bakmalı! İşte Mart ayı promosyon miktarları detayları...

Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5.000 TL üstü maaşı olanlar mutlaka o bankaya gitmeli!

Ülkemizdeki kamu bankaları tarafından vatandaşlara verilen promosyon ödemeleriyle ilgili son güncellemeler geliyor. Emekli vatandaşların maaşlarını taşıyarak bankalardan ek ödemeyi karşılıksız olarak alması için hala süreç devam ediyor. 


Vakıfbank ise emekli promosyon miktarlarını Mart ayında güncelledi ve emeklilere kendi bankalarına gelmeleri halinde karşılıksız ödemelerini garantiledi. Vakıfbank’a emekli aylığını taşıyan vatandaşlar emeklilik maaşlarına oranla promosyon ödemesi alabilecekler. Peki, Vakıfbank promosyon ödemesi ne kadar? 


Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar emeklilik promosyonlarını almak için avantajlı olan bankayı seçerek olabildiğince çok nakit para alabilmektedir. Vakıfbank’tan 3 yıl kalma sözüyle emekli maaşlarını çekecek olan vatandaşlar ise ödemelerini almak için çok kısa bir işlemi halletmeliler. Bunun için e-devlet üzerinden ya da en yakın Vakıfbank şubesine giderek emekli aylığı taşıma işlemini 3 sene bankada kalma taahhüttü vererek yapabilmektedirler. 


Maaşa göre promosyon miktarı ne kadar? 


Vakıfbank, son duyurusunda EYT’den emekli olan vatandaşlar da dahil olmak üzere emekli promosyon miktarlarını açıkladı. Buna göre ne kadar emekli maaşı alıyorsanız ona oranla promosyon ücreti verilecek. Peki Vakıfbank promosyon ödemesi ne kadar?  


3 bin 500 TL altında promosyon alan emekli vatandaşlara 3 sene kalma sözüne 3 bin TL promosyon verilirken, 3 bin 500 ila 7 bin 500 arasında emekli aylığı alanlara toplamda 3 bin 500 TL ödeme yapılmaktadır. 


7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında emekli maaşını Vakıfbank’tan çekecek olan vatandaşlara 4 bin 500 TL ödeme yapılırken, 10 bin TL üzerinde maaş alan emekliler içinse bu miktar 5 bin TL olacaktır.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor Emekli maaşlarına ara zam için kritik gün! O tarihte masada konuşulacak, yüzde 30 bekleniyor
Asgari ücrete ek zam son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı talimat verdi, net asgari ücret 11 bin TL oluyor Asgari ücrete ek zam son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı talimat verdi, net asgari ücret 11 bin TL oluyor
Memura 5000 TL ek zam! Bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor Memura 5000 TL ek zam! Bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor
Emekli bayram ikramiyesi zammında son söz söylendi! Cumhurbaşkanı az önce duyurdu Emekli bayram ikramiyesi zammında son söz söylendi! Cumhurbaşkanı az önce duyurdu
PTT'den ödemeler başladı! TCKN sonuna göre en az 2500 TL kış yardımı veriliyor PTT'den ödemeler başladı! TCKN sonuna göre en az 2500 TL kış yardımı veriliyor
7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL 7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL
SON HABERLER
Maaş gibi yardım parası! Her ay 4336 TL ödeme PTT’den veriliyor Maaş gibi yardım parası! Her ay 4336 TL ödeme PTT’den veriliyor
Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5.000 TL üstü maaşı olanlar mutlaka o bankaya gitmeli! Son promosyon ödemesi fırsatları geliyor! 5.000 TL üstü maaşı olanlar mutlaka o bankaya gitmeli!
7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL 7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL
O market dev Ramazan indirimlerini duyurdu! Ayçiçek yağı, kuru gıdalarda ve birçok üründe dev indirim! O market dev Ramazan indirimlerini duyurdu! Ayçiçek yağı, kuru gıdalarda ve birçok üründe dev indirim!
Talat Atilla: İyi Parti Yakında Deprem Yaşayabilir! İnandığın Allah'a Güvenmezsen! Yavaş Samimi Bir Hata Yaptı! Talat Atilla: İyi Parti Yakında Deprem Yaşayabilir! İnandığın Allah'a Güvenmezsen! Yavaş Samimi Bir Hata Yaptı!
Barış Doster: Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri Barış Doster: Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri
Fuat Uğur: Sinan Oğan’ın şansı ve Muharrem İnce ile birlikte yeni formül arayışı… Fuat Uğur: Sinan Oğan’ın şansı ve Muharrem İnce ile birlikte yeni formül arayışı…
Mustafa Karaalioğlu: Yıkıldık, öldük ve aldığımız ders yine bu mu? Mustafa Karaalioğlu: Yıkıldık, öldük ve aldığımız ders yine bu mu?