SON 2 GÜN! Aile Bakanlığı her haneye 15.000 TL kurban parası veriyor: Başvurular başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hamlesiyle milyonlarca vatandaşa müjdeli bir haber verildi. Hane başına 15 Bin TL'lik ödeme yapılacak ve bu ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ödeme süreci için son 2 gün kaldı ve vatandaşlar bu fırsatı kaçırmamak için acele etmeli. Bu ödeme, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Son yıllarda gittikçe yükselen dolar kuru bugün itibari ile 26 TL'yi de geçti. Doların aşırı yükselişi sonrası Türk Lirasındaki değer kaybının etkileri halka tesir etmeye başladı ve dar gelirli sayısında da artış yaşandı.

Aile Bakanlığı'ndan hane başı 15 Bin TL Kurban Parası ödemesi! PTT'den hemen alın: SON 2 GÜN kaldı acele edin....- Binlerce aile ve milyonlarca dar gelirli kişiler için hükümet düğmeye bastı. Hane başına 15000 TL kurban parası Bayram öncesinde hesaplara yatıyor. Son iki gün kaldı başvuru yapanlar alacak. Ancak kurban parası için bazı şartlar da var. Peki kimlere kurban parası verilecek? İşte yanıtı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni Aile Destek paketi ile ilgili de geçtiğimiz günlerde bilgi verdi. Müjdeli Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Hatta bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin kurban paralarını da devlet karşılıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Haneler bu habere çok sevinecek. Devlet tam 15 bin TL kurban parası ödemesi yapıyor.

PTT'DEN ÖDEMELERİ ALABİLİRSİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği kurban parası Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sağlanıyor. Kurban Bayramı öncesi için başvurular sadece 2 gün sürecek. Başvuru yapmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra aile Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım ve destek ödemesi başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak kurban parası ödemesinden yararlanabilirsiniz.640xauto.jpg​​​​​​​

SON 2 GÜN KALDI

Cumhurbaşkanının verdiği müjde ile milyonlarca vatandaşın Kurban Bayramı parası için başvuru yapması bekleniyor. Ancak başvuru için elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü bayrama sadece 2 gün kaldı. Yani bayram parası almak için de sadece 2 gün vaktiniz var. Kurban Bayramı parası için onay alanlar PTT'den T.C kimlik kartı ile birlikte ödemesini alabilir.