Son 1 hafta kaldı! 7.500 TL maaş alanlar bir an önce 10.000 TL’sini çekmeli

Emekli vatandaşların yıllarca çalıştıktan sonra hak ettikleri emeklilik aylıklarına ek olarak yapılan emekli promosyon ödemesinde bankalarda son tarihler açıklanıyor. Henüz emekli promosyon ödemesini almayanlar ve EYT kapsamında emeklilik maaşını bekleyenler maaş bankalarını seçip 3 sene kalma taahhütlerini oluşturmalıdır.



3 sene kalma sözleşmesini imzalayan ve bankasını seçen emekliler Mayıs ayında ilk maaşlarının yatmasının ardından emekli promosyon ödemesini alacaktır. Bunun için öncelikle maaş ödemesi hesaba geçmelidir. Ardından 2 iş günü kadar bir sürede emekli promosyon ödemesi hesaba tanımlanmaktadır. Peki, nakit 10 bin TL promosyon veren banka hangisi? En çok promosyonu emekliler hangi bankadan alıyor? İşte emekli promosyonu en fazla olan bankaya dair kampanyanın tüm ayrıntıları...



10.000 TL EMEKLİ PROMOSYONU



10 bin TL emekli promosyonu veren Denizbank, maaşını kendi bankasından çekenlere ayrıca fırsatlar da sunuyor. Hiçbir bankada olmayan ayrıcalıklı kampanyası ile adeta emeklilerin gönlünü çalan, hem en fazla nakit promosyonu hem de en fazla ayrıcalığı sunan banka oldu.



Emekliler her geçen gün maaşlarını Denizbank’a taşımayı tercih ederek emekli promosyonlarını alıyorlar. Peki, Denizbank promosyon kampanyasının artıları neler?



DENİZBANK EN AVANTAJLI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI



Denizbank, emeklilere sunduğu promosyon kampanyasında nakit ödemeye ek olarak tam 1 sene ücretsiz para transferi fırsatı sundu. Üstelik her an her yerde. Bunun yanı sıra maaş müşterisi olacak emekliler için 10 bin TL faizsiz taksitli nakit avans kampanyası başlattı. Bununla da kalmadı 20 bin TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı sundu. Peki, emekli promosyonunu nakit olarak ne kadar veriyor?



DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ



Denizbank emekli müşterilerine standart promosyona ek olarak EYT promosyonu kampanyası başlattı. Böylece minimum 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL aralığındaki maaşını Denizbank ATM’lerinden çeken emeklilere 9 bin TL’ye kadar promosyon verirken 10 bin TL ve üstündeki maaşını Denizbank ATM’sinden çeken müşterilerine 10 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.