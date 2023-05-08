Sigorta girişi 1999-2000-2008 olanların emeklilik yaşı düştü! 41,42,43,44 yaşında emekli maaşı bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişiye erken emeklilik vadeden yeni emeklilik sistemi için talimat verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu talimat üzerine çalışmalarına başladı. Yeni emeklilik sisteminde 1999-2000-2008 sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı düştü. Bu tarihler arasında sigorta girişi olanlar 41 42 43 44 yaşında emekli olma hakkına sahip olacak nokta emeklilik yaşı tam 6 yıl geriye çekilecek. Yeni emeklilik reformu ve kademeli emeklilik formülü haberimizde…

Türkiye'de erken emeklilik için formüller masaya gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için detaylar belli olmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte yaklaşık 2 buçuk milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. EYT'li olmak için sigorta başlangıç tarihi ve prim günü şartları önem taşıyor. Diğer yandan erken emeklilik için başka formüllerde bulunuyor. İşte erken emeklilik için detaylar!

SGK 1800 PRİM GÜNÜYLE EMEKLİLİK ŞARTI

Erken emeklilik imkanını kullanmak için sigortalı çalışanın belirli seviyede iş gücü kaybı yaşaması gerekiyor. Bu kapsamda en az yüzde 60 iş gücü kaybı yaşayanlar en az 1800 prim gününü doldurduklarında yasaya göre emekli olabiliyor.

SGK mevzuatlarında malulen emeklilik olarak geçen bu imkanı kullanırken tamamlanması gereken gün sayısı en az 5 yıla denk geliyor.

10 sene sigortalı olma şartının sağlanması ve engel durumu oluşması halinde erken emeklilik imkanı bulunuyor.

SGK mevzuatlarına göre tüberküloz, AIDS, organ yetmezlikleri, beyin felci, Parkinson, kanser gibi çeşitli birçok hastalık erken emeklilik için geçerli sayılıyor. Malulen emeklilik koşullarına uyanlar 1800 prim günü ile emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

SİGORTALILARA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

14 Mayıs seçimleri öncesi milyonlarca kişiyi emeklilik hayallerine kavuşturan düzenlemeler hayata geçti. Bunlardan biri olan EYT kapsamında yaklaşık 2 buçuk milyon kişi emeklilik hakkı elde etti.

Ancak EYT'li olmayanlar için de 10 yılda emeklilik hakkı veriliyor. SGK duyurusuna göre 1800 prim gününü dolduran ve yüzde 60 iş gücü kaybı olanlar, sağlık raporuyla birlikte emeklilik başvurusu yaparak emekliliğe ayrılabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

– Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

– 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

– Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmelidir ve bu durumun işe başladığı tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

– 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.

– 4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da bulunmaması gerekir.

– 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması gerekmektedir.

İşte bu şartları sağlayan bireyler malulen emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik hakkından yararlanabilir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

– Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

Epilepsi

Demans

Beyin tümörleri

Parkinson sendromu

Serebral palsi

Multiple Skleroz (MS)

Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Görme azlığı

Retina kanamaları

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

Anemi

Kol, bacak gibi organ kaybı

Behçet hastalığı

Gastrointestinal kanamalar

Karaciğer sirozu

Karaciğer nakli

Kalp yetmezliği

Kalp kapak hastalıkları

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları

Kalp nakli

Böbrek nakli

Akciğer nakli

Tüberküloz

AIDS