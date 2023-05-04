Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar müjde! Emeklilik yaşı öne çekildi, prim düştü

EYT düzenlemesinden Yaklaşık 5 milyon vatandaşın kademeli şekilde yararlanması beklenirken hükümetten Yeni müjdelerde gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yeni emeklilik sistemi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında 1999-2000 2001 sigorta girişi olan vatandaşlar da erken emeklilik hakkını elde etti. Ayrıca Müjde staj ve çıraklık mağdurları içinde geldi. bu yasa ile hem emeklilik yaşı öne çekiliyor hem de prim gün sayısı düşüyor. milyonlarca kişiye yeni emeklilik sistemi ile erken emeklilik müjdesinin detayları haberimizde…

5 milyona yakın vatandaşın yararlanması beklenen EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni açıklamalar peş peşe geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik sistemi hakkında çalışmalar başladı. Erdoğan, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Düzenleme ile kadınların emeklilik yaşında esneme, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve ev hanımlarına prim desteği gibi konular masaya yatırılacak. Geniş kapsamlı çalışma sonrasında Başkan Erdoğan kararını verecek. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başladı. Sistem ile emeklilik yaşı kadınların çocuk sayılarına göre esneklik gösterebilecek. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. EYT'de kapsam dışında kalanlar prim - gün sayılarında yapılacak değişiklikleri yakından takip ediyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için ipuçları!

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi

Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan

EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş

EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor. Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.

10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.

4 MADDEDE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak

Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek

Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek

EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

GENİŞ KAPSAMLI TASLAK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Yapılacak dev emeklilik reformu için sendikalar dinlenecek. Hiçbir meseleye kapıyı kapatmadan geniş kapsamlı taslak çalışması yapılacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEKNİK, HAZİNE BÜTÇESİNİ ÇALIŞIYOR

Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Başkan Erdoğan verecek.