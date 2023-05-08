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Sıfır Araba Alacaklar Dikkat! Fiyat Düzenlemesi Resmî Gazetede Yayımlandı

Sıfır otomobil fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Mayıs ayında da sıfır otomobil fiyatlarına zam gelerek değişiklik yapıldı. Konu ile ilgili olarak Resmî Gazetede karar yayımlandı. İşte detaylar…

Sıfır Araba Alacaklar Dikkat! Fiyat Düzenlemesi Resmî Gazetede Yayımlandı

Otomobil almak artık neredeyse imkânsız bir hal almışken yaşanan gelişmeler yakından takip edilerek fırsatlardan yararlanmak isteniyor. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından Resmî gazetede yayımlanan kararın detayları merak konusu oldu.

Sıfır Araba Alacaklar Dikkat!

Küresel ve yurt içi piyasalarda devam eden yüksek enflasyon rakamları ile mücadele devam ediyor. Dolayısı ile hayat pahalılığı gıda, otomobil, giyim ve daha birçok sektörde kendini göstermektedir. Bu bağlamda vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el otomobil alırken zorluk yaşamaktadır.

İkinci el otomobil ile ilgili olarak 6 Mayıs 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı Resmi Gazetede, “ikinci ek motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında, yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” başlığı ile kararı yayımladı. Yayımlanan kararda, “MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “(ç) bendi” ibaresi “(ç) ve (d) bentleri” olarak değiştirilmiştir. “d) İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde,” MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür” bilgileri yer almaktadır.

Fiyat Düzenlemesi Resmî Gazetede Yayımlandı!

Resmî gazetede yayımlanan karar talep üzerine değiştirildi. Yapılan açıklama kapsamında tedarikçi, üretici ve perakende işletmelerin piyasada tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici ve darlık yaratıcı faaliyetlerinin Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da stokçuluk kabul edilerek yasaklandığı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan açıklamada “İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edilmektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta gerekse Bakanlığımıza şikâyet başvurularında bulunulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Öte taraftan açıklamada faaliyetlerin engellenmesine karşılık Bakanlığa gelen istekler ve kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişikliğe gidilerek “Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir” ifadeleri kullanıldı. Otomobil sektör temsilcilerinin ifadelerine göre döviz kurlarındaki artış fiyatlara yansıdığını ifade ederken seçim sonrası dönemde de yeni zamların kapıda olduğunu belirtti. Bu bağlamda geçtiğimiz ay ile karşılaştırdığımız zaman sıfır otomobil fiyatları yaklaşık 30 bin lira artarken Mart ayından bu yana bu rakam 144 bin liraya kadar arttığını ifade edebiliriz. Dolayısı ile burada şunu ifade edebiliriz ki 600 bin TL’ nin altında sınırlı sayıda otomobil bulunmaktadır. Bu şekilde temsilcilere göre sıfır araçlara zam geleceğini ifade edebiliriz.

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