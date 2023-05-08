SGK SSK Bagkur girişi olanlar dikkat! 1 kereliğine mahsus ödeme

Sigortalı kişilerin hak sahiplerine bir defasına mahsus ödeme yapmak üzere cenaze ödeneği verilmektedir. 2023 yılı için açıklanan ücret 2.054 TL oldu. Ödeme, hak sahiplerinin ölümünden itibaren 5 yıl içerisinde yapılmaktadır.

Cenaze Ödenekleri Hangi Durumlarda Verilmektedir?

Cenaze ödenekleri, sigortalı kişinin ölümü durumunda ölüm tarihinde sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın; meslek hastalığı, iş kazası, malullük, sürekli iş göremezlik geliri ya da yaşlılık aylığı almaktayken, kendisi için en az 360 gün malullük, ölüm ve yaşlılık sigortası primlerini bildirilmiş olanların hak sahibine verilmektedir. Hak sahipleri sırası ile eşi, çocuğu, baba, annesi ya da kardeşi olabilmektedir.

Cenaze Ödeneği Ne Kadar Oldu?

Cenaze ödeneği her yıl, bir önceki yıllar için TÜİK tarafından Tüketici Fiyatları Endeksi değişim oranlarına göre artırmaktadır. 2023 yılı için açıklanan cenaze ödenek ücreti 2.054 TL olarak açıklandı. Bununla birlikte, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre emeklilerin ölüm yardım tutarı, kişinin emekli aylıklarından az olmamak üzere ( temsil, makam ve görev tazminatı gibi tazminatlar dışında), 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 dönemi için 8.240 TL olarak belirlendi.

Cenaze Ödenekleri Nasıl Alınır?

Cenaze ödenekleri almak isteyenler, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile birlikte SGK'ya başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru işlemlerinde ayrıca bir dilekçe verilmesi gerekmemektedir. Ödeme yapılması için, hak sahiplerinin banka hesap bilgisinin SGK'ya bildirilmiş olması gerekmektedir.

Cenaze ödenekleri sigortalı vatandaşların hak sahiplerine bir defalığına mahsus ödeme yapmak üzere verilen yardım türüdür. Sigortalı olmak ve belirli prim sayısına sahip olmak şartıyla hak sahiplerine, ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde başvuruda bulunarak cenaze ödeneklerini alabilmektedir.

Cenaze Ödeneği Nedir?

Cenaze Ödeneği, vefat eden kişinin cenaze masraflarının karşılanması amacıyla Türk hükümeti tarafından vefat eden kişinin ailesine sağlanan mali bir tazminattır. Bu, yaslı ailelere sağlanan çok önemli bir destektir çünkü cenaze masrafları, özellikle de beklenmedik bir ölüm durumunda, aileler için önemli bir yük oluşturabilir. Bu ödenek, cenaze masraflarını karşılayamayan düşük gelirli ailelere mali yardım sağlamayı amaçlamaktadır.

Cenaze Ödeneği, Türkiye vatandaşları için sosyal refah önlemlerini sağlamaktan sorumlu olan Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanmaktadır. SGK'nın amacı, sevilen bir kişinin kaybından dolayı yas tutan ailelere maddi destek sağlamak ve gerekli cenaze ihtiyaçlarının mali yükünü hafifletmektir. Ödeneğin miktarı hükümet tarafından belirlenmekte ve zaman zaman ülkenin ekonomik durumuna göre revize edilmektedir. Cenaze Ödeneği almak için uygunluk kriterleri biraz katıdır, ancak yardımın yalnızca gerçek ihtiyaç sahiplerine sağlanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Uygunluk için birincil kriter ailenin geliridir ve yoksulluk sınırının altında olduklarının gösterilmesi gerekir. Dikkate alınan diğer faktörler ölen kişinin medeni durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ve ölüm nedenidir. Bununla birlikte, vefat eden kişi ölüm anında SGK kapsamında sigortalıysa, ödenek herhangi bir kısıtlama olmaksızın verilmektedir.

Çoğu durumda, Cenaze Ödeneği için yapılan başvuru onaylandıktan sonra ödeme doğrudan cenaze hizmeti sağlayıcılarına yapılır. Bu sadece paranın amacına uygun kullanılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaslı aile için idari yükü de azaltır. Ödeneğin cenaze masraflarının tamamını karşılamadığı bazı durumlarda, kalan masrafın aile tarafından karşılanması gerekebilir. Sonuç olarak Cenaze Ödeneği, Türkiye'deki yaslı ailelere gerekli cenaze masraflarının karşılanması için sağlanan önemli bir mali destektir. Bu yardım, uygunluk kriterlerini karşılayanlar içindir ve sağlanan parasal miktar hükümet tarafından belirlenir. Ödenek belirli koşullara tabi olsa da, ailelerin sevdikleri birini kaybetmenin getirdiği mali yükün üstesinden gelebilmelerini sağlayan önemli bir sosyal yardım tedbiri olmaya devam etmektedir.