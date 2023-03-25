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SGK son dakika açıklaması sonunda geldi! 4A, 4B, 4C, EYT’li emekli yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

SGK son dakika açıklaması sonunda geldi! 4A, 4B, 4C, EYT’li maaşları net tablo geldi. İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT’li maaş tablosu detayları...

SGK son dakika açıklaması sonunda geldi! 4A, 4B, 4C, EYT’li emekli yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan emeklilere en az 7.500 TL maaş açıklaması gelince epey spekülasyon yarattı. Ortalığın karışmasıyla birlikte sular duruldu. Son dakika bilgisine göre emekli zammı Meclis’te. Ak Partili Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan zamma dair açıklamalar geldi. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT’den emekliler ne kadar maaş alacak? 2023 emekli maaşları ne zaman zamlı yatacak? İşte emekli maaşı zammına dair tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından en az 5.500 TL olan emekli maaşının 7.500 TL’ye yükseltilmesi için çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Teklif Meclis’te görüşülürken vatandaşlar merak içinde yasal düzenlemeyi bekliyor.

Diğer yandan bir zam haberi de Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram ikramiyeleri için bekleniyor. Nisan ayında, en geç Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce yatması beklenen Bayram ikramiyelerine ne zaman zam gelecek? Hem zamlı maaş hem de zamlı bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarda olacak?

KİMLER 7.500 TL MAAŞTAN YARARLANABİLECEK?

Cumhurbaşkanı’nın duyurduğu en az emekli maaşının 7.500 TL olması durumundan memurlar yararlanamayacak. Memur emekli maaşı en az 7.901 TL. Bu sebeple de haber memur emeklilerini kapsamıyor.

Ek ödeme ile birlikte aylık 7.500 TL’nin altında alan Bağ-Kur ve SSK emeklileri düzenlemeden faydalanabilecek. 7.500 TL’nin tamamı Bağ-Kur’dan ve SSK’dan emekli olanlara yatacak.

Diğer yandan EYT’liler de yapılan zammın kendilerine yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. 7.500 TL emekli aylığı alabilecek olanlar EYT çerçevesinde taban emekli aylığı düzenlemesi içerisinde yer alanlar olacak.

Net bir şekilde söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 7.500 TL emekli maaşından en az emekli maaşı olan 5.500 TL alanlar faydalanabilecek. Yani bu durumda bir önceki maaşını 6.000 TL olarak alan emeklinin maaşı 1.500 TL artarak 7.500 TL olmuş olacak.

TEMMUZ ZAMMI 7.500 TL ÜZERİNE GELECEK Mİ?

En az emekli maaşının 7.500 TL olmasıyla beraber Temmuz ayında beklenen ara zammın 7.500 TL üstüne eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Bununla ilgili ise şu anki bilgiler taban aylık düzenlemesine göre emeklilerin kök aylığında değişiklik olmayacağı yönünde.

Örnek olarak, 6 bin TL olan emekli, 7.500 TL almaya başladıktan sonra kalan miktar Hazine tarafından karşılanacak. Eğer Temmuz zammı tutarı 7.500 TL’yi aşıyorsa kök maaş üzerinden düzenleme yapılacak. Eğer 7.500 TL’yi aşmıyorsa 7.500 TL’yi Hazine tamamlayarak emekli vatandaşlara yatırmaya devam edecek.

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