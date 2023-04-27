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Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak

Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak! Ödemeler için ayrıntılar açıklandı. İşte detaylar haberimizde...

Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak

Ülkemizde yaşaya milyonlarca emekli vatandaş, gençler, öğrenciler ve ev hanımları için seçim öncesinde haberler geldi. Vatandaşların hesaplarına ödemelerin yapılacağı bilgisi verildi. Buna ek olarak hükümetten EYT’den sonra yeni reform vaatleri de açıklandı. 


14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalan şu günlerde vaatlerin ardı arkası kesilmiyor. Seçim yarışında kazanan olmak adına genç, öğrenci, emekli, yaşlı, ev hanımı demeksizin her kesim için yeni bir vaat geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda başladığı vaat açıklamalarını ve Ak Parti Seçim Beyannamesini kamuoyuna duyurdu. Burada geçlere, kadınlara ve emeklilere özellikle çok güzel vaatler verildi. İşte ayrıntılar... 


GENÇLİK KARTI HER KAPIYI AÇACAK 


Gençlere temin edilecek “Gençlik Kartı” kültür ve sanat etkinlikleri için indirimli bilet görevi görecek. Buna ek olarak 10 GB internet gençler için devletten karşılanacak. Gençlerin alacağı ilk bilgisayar ile cep telefonunda ÖTV alınmayacak. 


Tüm bu haberleri veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım bölgelerindeki gençler içinse “Faizsiz Genç Girişimci Kredisi” sağlanacağını belirtti. Burada ayrıca ev hanımlarının da emeklilik elde edebileceğini açıkladı. 


EV HANIMI NASIL EMEKLİ OLACAK? 


Ev hanımlarına emeklilik hakkının doğacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda devletin de katkıda bulunacağını belirtti. Böylelikle seçim beyannamesinde ev hanımı emeklilik projesi kapsamında devletin ödemenin 3’de 1’ini üstleneceğini açıkladı. 


Yeni dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sunulan sosyal yardım projelerinde ise yenilikler yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha çok vatandaşa ulaşılacağını ekledi. Öte yandan Karadeniz’den elde edilen doğalgaz sayesinde vatandaşların daha ucuz tüketim sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca buradan elde edilecek gelirle dijital banka üzerinden vatandaşlara destek sunulacağı belirtildi. Bu doğalgaz vatandaşlarla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde paylaşılacak açıklamalarında bulundu. 

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