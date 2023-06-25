Şakkadanak Necmettin ezber bozdu! Dolar 30 TL olacak dedi, tarih verdi

Dolar kurunda hareketlilik devam ederken ekonomistlerden de yeni tahminler geliyor. Bugüne kadar dolar için hep düşük tahminde bulunan ve adı Şakkadanak Necmettin olarak anılmaya başlayan ünlü Ekonomist Necmettin Batırel’den de yeni Dolar tahminleri geldi. Necmettin Batırel, bu defa dolar yorumları ile ezber bozdu. Dolar 30 TL olacak dedi tarihte verdi. İşte son dakika dolar yorumları…

Necmettin Batırel, eski Hazine-Maliye Bakanı Nebati'nin, seçim sonrasında kurun 27 - 30 lira arasında olabileceğine dair öngörüsünün kapıları araladığını ifade etti.

Sosyal medya platformları üzerinden düşüncelerini aktaran Batırel, dolar kurunun neden artış gösterdiğini izah etti.

BATIREL'İN BELİRTTİĞİ NOKTALAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Merkez Bankası, olgunluğunu kanıtladı. Uluslararası sermaye fonları ve bankaların sunduğu yönlendirmeyi hemen reddetti ve "Ben burada liderim" dedi. Faiz lobisinin açgözlü bekleyişinin hevesi suya düştü. İş camiası bu kararı coşkuyla karşıladı, yabancı kurumlar ise hayal kırıklığına uğradı. 20 Haziran'daki yazımda belirtmiştim ki, "Faizin yükselmesi hem üreticinin hem de tüketicinin aleyhine işler. Halkın borç yükü artar, büyüme hızı daralır, hem enflasyon hem de cari açık artar. Merkez Bankası'ndan 22 Haziran'daki toplantısında en az 25 baz puanlık faiz artışı talep edenler, sütü ısıtıp üstündeki kaymağı almayı hedefliyor." Ancak bu tuzağa düşülmedi, politika faizi %8.5’tan %15’e çıkarılarak hız limiti değişikliği kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Enflasyon %5’e düşene kadar para politikasını gerektiği zaman ve ölçekte aşamalı olarak uygulayacağım, cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları destekleyeceğim, şeklinde açıklama yapıldı.

Faizlerdeki yükseliş, büyüme hızını, reel sektörü ve ihracatçıları korumak adına sınırlı tutuldu. Bakan Şimşek’in “Piyasa ekonomisi, serbest döviz rejimi, dışa açık ekonomi ilkeleri üzerine kurulu politika çerçevesi, Türkiye’ye büyük oranda sermaye akışı sağlayacaktır” şeklindeki açıklaması üzerine para birimlerinde yükseliş baş gösterdi. Ancak hisse senetleri bu durumu görmezden geldi, Borsa İstanbul büyük bir hacimle 5400 puanı aştı. İki yıllık gösterge tahvil faizi, karar sonrasında %16.20'den %15.44'e geriledi. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 102.8 milyar dolara ulaştı. Net rezervler ise -3.2 milyar dolardan +500 milyon dolara çıktı. Bu veriler bir hafta öncesine ait. Para birimlerindeki yükseliş, fon girişini artıracak. Yabancı yatırımcılar yüksek fiyatla dolar/euro satarak hisse senedi - tahvil - bono alacaklar. Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeyecek, rezervlerdeki artış süreklilik gösterecek. Eski Hazine-Maliye Bakanı Nebati, seçim sonrası kurun 27 - 30 lira olabileceğini belirterek kapıları zaten aralamıştı.

Kur artışını durdurmak adına, rezervlerin 140 milyar dolara çıkartılması gerekmektedir. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, ilk ziyaretlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdi. BAE, Türkiye'nin enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım sektörlerine 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Mart ayında BAE ve Türkiye, Abu Dabi'de iki ülke arasındaki ticaretin önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolara çıkarılmasını hedefleyen serbest ticaret anlaşması imzaladı. Para birimlerinde kısa sürede sert düşüşler yaşanabilir. Kesinlikle alım yapmayın. Ekonomi yönetimi bağımsızlığını ilan etti. Artık çağ değişti. Merkez Bankası kararını alacak, herkes bu karara uymak zorunda. Şimdi sıra faiz artışını desteklemek amacıyla yapısal reformlarda. Vergi oranları yükseltilecek. Talep kontrol altına alınacak. Kamu harcamaları azaltılacak. İthalata dayalı büyüme modelinden vazgeçilecek. İç tasarruflar arttırılacak. Yeni doğalgaz ve petrol kaynaklarının kullanıma girmesiyle enerji faturamız azalacak, cari açık kısalmaya başlayacak.