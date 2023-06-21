PTT’den yeni aile destek ödemesi! 3700 TL yardım başladı kimlik kartıyla hemen gidin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile destek ödemesi yardımlarına devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala da yeni haber geldi. Nakit paraya ihtiyacı olan Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için PTT'den 3700 TL aile destek ödemesi verilecek. Başvurular T.C kimlik kartı ile yapılıyor. Hemen kartınızı alıp gidin başvuru işlemlerini yaparak aile destek yardımından yararlanın. Aile Bakanlığı yeni Aile Destek paketi son dakika gelişmeleri haberimizde…

Aile Bakanlığı, belirli kriterleri sağlayan çocuk sahibi ailelere yardım paketi sunacak. Yeni Aile Destek programıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 ay boyunca her ay 3.700 TL destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bu yardım paketi, çocukların eğitim ve diğer masraflarının karşılanmasını hedeflemektedir. Yardım, çocuk başına verilecek ve tam 12 ay boyunca devam edecektir.

YENİ AİLE DESTEK YARDIMI GELDİ

Yeni Aile Destek paketi için başvurular e-devlet üzerinden kabul edilecektir. Başvuruda bulunan ailelerin hane içindeki kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin 1/3’ü olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan aileler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak Aile Bakanlığı sekmesinde bulunan sosyal destek başvuru formunu doldurabilirler. Fiziksel başvuru yapmak isteyen aileler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından işlem yapabilirler.

Başvurular e-devlet üzerinden yapıldığında sonuçlar 10 gün içinde açıklanmaktadır. Başvurunuzu hızlı bir şekilde tamamlarsanız, bayram öncesinde ilk Aile Destek yardımını alabilme şansına sahip olabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı yeni Aile Destek paketi kapsamında, çocuk sahibi ailelere 12 ay boyunca 3.700 TL yardım ödemesi yapılacaktır. Yardım ödemeleri PTT aracılığıyla veya başvuru esnasında belirttiğiniz IBAN numarası üzerinden gerçekleştirilecektir. Ziraat Bankası IBAN numarasına sahip olmanız önemlidir. Bu destek, maddi durumu yerinde olmayan ailelerin çocuklarına destek olmayı amaçlamaktadır.