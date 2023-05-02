PTT hesabı olan kontrol etsin! Bedava ödemeler aktarılıyor!

2023 yılında maddi anlamda problem yaşayan ya da ihtiyacı olan aileler için sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. T.C. kimlik ile başvuru yapılan nakdi sosyal yardım ödemelerinin neredeyse hepsi PTT aracılığı ile vatandaşlara aktarılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, kaymakamlıklar ve e-Devlet platformu üzerinden vatandaşlar bu sosyal yardım ödemelerine başvuru yapabiliyor. Peki, kimler PTT sosyal yardım ödemesi alabilir? PTT sosyal yardım ödemesi şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...



PTT SOSYAL YARDIM PARASI KİMLER ALABİLİR?



PTT sosyal yardım parasından yararlanabilecek olan vatandaşlar maddi anlamda durumu kötü olanların yanı sıra işsiz olanlar, sosyal güvencesi olmayanlar, engelli bireyler, kirada ikamet edenler, taşınmaz tapusu olmayanlar ile kişi başı gelirin az olduğu kişilerdir. Genellikle PTT sosyal yardım ödemesi almak isteyen vatandaşlar için başvurular e-Devlet platformundan gerçekleştirilmektedir.



PTT sosyal yardım ödemesi yapılan vatandaşlar arasında dul ve yetim kişiler, eğitim alan öğrenciler, SGK kaydı olmayanlar, yaşlı ve çeşitli kronik hastalığı olanlar ile engelliler ve eşi cezaevinde olan kişiler vardır. Bu vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yaparak PTT üzerinden paralarını almaları mümkündür.



PTT SOSYAL YARDIMLARI NE KADAR?



PTT sosyal yardım ödemeleri vatandaşların ihtiyaç durumuna ve taşıdığı şartlar ile başvurduğu yardım türüne göre farklılık göstermektedir. Ödemeler aylık, 2 ayda bir, yılda 3 kere ya da sene de 2 kere veya senelik olarak yapılabilmektedir. PTT sosyal yardım ödemesi yattı mı? Diye merak eden kişilerin ise e-Devlet üzerinden sorgulama yapması çok kolaydır.



E-Devlet'e https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemleri-sorgulama linkinden ulaşarak paranın yatıp yatmadığı öğrenebilmektedir. Ayrıca 444 17 88 ya da ALO 183 aranabilmektedir. Genel olarak yapılan sosyal yardım başvuruları 1 hafta kadar sürede sonuçlanmaktadır. Başvuru işlemleri ise 18 yaşından büyük olan kişiler tarafından yapılmaktadır.



PTT SOSYAL YARDIMLARI NELER?



PTT nakdi sosyal yardımları konut, kira, eğitim, yakacak, elektrik, engelli yardımı olarak sağlanmaktadır. Kronik hastalığı olan vatandaşlar, asker aileleri, eşi cezaevindeki kişiler, yetim ve öksüzler için de ayrı ayrı sosyal yardımlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra doğalgaz, elektrik, yakacak, kırtasiye yardımı da bulunmaktadır.