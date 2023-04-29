Piyasanın en uygun araba fiyatı! Ziraat Bankası satıyor

Araç sahibi olmak ülkemizdeki diğer birçok ihtiyacı karşılamaktan daha zor bir hal aldı. Vatandaşlar kendi arabalarına sahip olmak istiyor, ancak sıfır araç fiyatlarına her geçen gün artan talep yüzünden sık sık zam geliyor. İkinci araç fiyatları da bundan etkilenerek zamlandıkça zamlanıyor. Hal böyle olunca araç sahibi olmak çoğu insan için hayalden öteye geçemiyor.



Yüksek araç fiyatlarını gören vatandaşlar uygun fiyatlı araçları nasıl alabileceğini araştırırken Ziraat Bankası bir duyuruda bulundu. Renault Clio marka aracı çok uygun bir fırsatla vatandaşlara sundu. Bunun için belirlenen bir teminat tutarı var ve ardından kendinize uygun taksitlerle ödeme kolaylığı geliyor. Peki, Ziraat Bankası araç fiyatı ne kadar? En uygun araba fiyatı hangisi? Ziraat Bankası taşıt kredisi ödemeleri ne kadar? İşte araba almak isteyenler için tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor...



ZİRAAT BANKASI ARAÇ SATIŞI



Ziraat Bankası’nın en son duyurusunu yaptığı Renault Clio marka arabaya sahip olmak isteyenler öncelikle 24 bin TL peşinat ödemektedir. Bu peşinata sahip olanlar 400 bin TL’den satışa çıkan aracı hemen alabilirler. Teminat bedelini vererek araç sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun için teklif işlemi yapılmalıdır.



ZİRAAT BANKASI ARAÇ TEKLİFİ



Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması ya da internet bankacılığından giriş yaparak veyahut en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeyi seçerek taşınmaz bedeline yüzde 6 oranında bir teminat verilmektedir. Bu belirlenen tutara hesapta bloke konmaktadır. Sonrasında Ziraat Bankası “Araç Satış Şartnamesi” imzalanır ve akabinde bir şifre alıcıya gelir. Bunu https://www.earacsatis.ziraatbank.com.tr/ adresine giren vatandaşlar oradan tekliflerini verirler.



EN UYGUN ARABA FİYATLARI



Uygun fiyatlı araba satın almak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası’nın https://e-aracsatis.ziraatbank.com.tr/index.intengo adresinden takip edebilir. Böylelikle çok uygun araba fiyatları yakalayarak araç sahibi olunabilmektedir.